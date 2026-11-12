حوارية في شومان بعنوان(تكريم الوعي.. في سبيل الارتقاء بالكتاب العربي)

خبرني - سلطت حوارية نظمها منتدى مؤسسة عبد الحميد شومان الثقافي بالتعاون مع جائزة الكتاب العربي في الدوحة، الضوء على العلاقة ما بين المؤلف ومجتمعه ومدى قدرة النتاج الأدبي والفكري على إحداث تأثير يتجاوز حدود النص ليصبح جزءاً من حركة الوعي والتغيير وعنصراً فاعلاً في تطوير الثقافة وتعزيز حضورها في الحياة العامة.

وأكدت الحوارية التي عقدت مساء الاثنين الماضي بعنوان " تكريم الوعي في سبيل الارتقاء بالكتاب العربي"، بمشاركة كل من أستاذ كرسيّ جُويت للدراسات العربيّة في الجامعة الأميركيّة في بيروت الدكتور رمزي منير البعلبكي من لبنان، وعضو هيئة التدريس بقسم اللغة العربية في الجامعة الأردنية الدكتورة امتنان الصمادي، ممثلة الجائزة، والدكتور عامر أبو محارب، فيما أدار الحوارية مدير مكتبة عبد الحميد شومان نزار الحمود، "أن للمؤلف دور محوري في بناء الوعي المجتمعي، وتشكيل الذائقة الثقافية، وتوسيع آفاق المعرفة والتفكير النقدي، انطلاقا من أن الكتابة إضافة إلى كونها فعلا إبداعيا وإنتاجا معرفيا، هي مسؤولية فكرية وأخلاقية تتصل بالإنسان والمجتمع وتحولاتهما.

وأشارت الحوارية إلى أن للمؤلف، بما يمتلكه من أدوات معرفية، يسهم في قراءة الواقع وفهم تعقيداته، وفي استشراف المستقبل وإضاءة المساحات التي قد تغيب عن النقاش العام.

وتطرق المشاركون في الحوارية إلى تجربة المؤلف الذي حظي بالتكريم ونال جوائز تقديرية عن أعماله، بوصفها تجربة تستحق التأمل في مساراتها الإبداعية والمعرفية، وفي العوامل التي أسهمت في وصولها إلى التميز. وتناقش ما تمثله الجوائز من اعتراف بالقيمة الفكرية والجمالية للمنجز، وما تمنحه للمؤلف من حضور أوسع وفرص جديدة للتواصل مع القراء والمؤسسات الثقافية.

كما تجاوزت الحوارية البعد الاحتفائي للجائزة، نحو مساءلة معايير التميز، والعلاقة بين القيمة الحقيقية للعمل الإبداعي والاعتراف المؤسسي به، ومدى قدرة الجوائز على اكتشاف التجارب النوعية وإبراز الأصوات التي تقدم إضافات أصيلة إلى المشهد الثقافي، كما تبحث في الأثر الذي يمكن أن يتركه التكريم في مسيرة المؤلف اللاحقة.

الدكتور رمزي منير البعلبكي، أشار في مداخلته إلى أنه حينما نتحدث عن الكتب العربية، فإننا نتحدث ضربين من الكتب حيث أن أحدها يحمل رسائل وهي ليست كتبا بالمعنى الحقيقي لأنها وصلتنا بعد قرون من وفاة أصحابها، وهي مجموعة من الملاحظات كان يمليها الشيخ على طلابه ويدونونها ثم ينشرها من جاء بعدهم.

وأشار إلى أن المصنف الأول الذي وصلنا هو كتاب "سيبويه"، دالاً على أنه لم يصلنا مؤلفات بهذا المعنى. وبين أن الشرط الأول في التصنيف أن المؤلف أو الكتاب هما نتيجة وعي وإدراك وتصميم مخطط له جيداً وهذا ما نجده في الكتاب من المقدمة والرسائل الضمنية التي يحتويها.

وأعرب عن أسفه أن بعض الكتب التي يتم تأليفها اليوم هي مؤلفات وليست مصنفات، مبيناً أن الكثير يشهد ذلك عندما يتصفح مثل تلك المؤلفات فلا يجد فيها المعنى والرسائل التي تعطيها مثلما لا يجد التخطيط أو المسار الذي انتهجه المؤلف.

وبين البعلبكي أن إحدى المشكلات التي تواجه الكتب والمؤلفات اليوم هي أن شروط الترقيات في الجامعات تتطلب وجود مؤلفات للباحث، مما افضى الى سيل من المؤلفات التي قل ما يكون لها فائدة.

الدكتورة امتنان الصمادي قالت إن الحديث عن الارتقاء بالكتاب العربي يتسع ليشمل جودة تأليفه، ورصانة منهجه، وسلامة لغته، وإتقان تحريره وإخراجه، وقدرته على الوصول

إلى القارئ والتأثير فيه، مشيرة إلى أن الكتاب يرتقي بما يحمله من معرفة، وبالصورة التي تقدم بها هذه المعرفة، وبالحوار الذي يثيره، وبما يتركه في الوعي من أثر.

وأكدت أن أول ما يصنعه التكريم أنه يعيد إلى المؤلف شعوره بأن المجتمع يرى عمله ويقدر الجهد المبذول فيه، مبينة أن الكتابة ولا سيما الكتابة البحثية، عمل طويل قد يجري في عزلة وقد يتطلب من صاحبه أن يؤجل كثير من المكاسب العاجلة، وأن يتفق من وقته وماله وطاقته قبل أن يتبين مدى الاستجابة لما ينجزه، وحين يأتي التقدير من جهة ثقافية موثوقة، فإنه يمنح هذه الجهد صدى يتجاوز حدود التجربة الشخصية، ويؤكد أن ما بذل في خدمة المعرفة له وزن في الحياة العامة.

وقالت الدكتورة الصمادي، إنه إذا كان التكريم يمنح المؤلف اعترافا، فإن الاحتفاء يمنح الكتاب فرصا متجددة للحياة. فالانتهاء من تأليف الكتاب ونشره يفتح مرحلة أخرى تتعلق بقدرته على بلوغ القراء والدخول في اسئلتهم واهتماماتهم، مثلما أشارت إلى أن التكريم يفتح آفقا أوسع للترجمة والتناول خارج البيئة الأولى للكتاب، فالعمل الذي يحظى بتقييم على موثوق، وتعريف جيد يصبح أقدر على لفت اهتمام الناشرين والمترجمين والمؤسسات الأكاديمية .

من جهته تحدث الدكتور محارب وهو أحد الفائزين بجائزة الكتاب العربيّ في دورتها الرابعة، في حقل الدراسات اللغوية والأدبية، عن كتابي «خزائن المنسيّين: آداب التابع في التراث الأدبيّ: الأنواع والبلاغة والأرشيف» عن تجربته في الفوز بالجائزة، مشيرا إلى أنها جائزةٌ عربيّةُ الوجه واليد واللّسان، تُعلي من قَدْر الكتاب، وتردّ إلى العِلْم بعض حقّه.

وقال في شهادته التي قدمها بعنوان "خزائن المنسيّين والتلقّي النقديّ"، إن الكتاب، يتناول أنواعًا سرديّة وشعريّة أغفلها النقّاد العرب، طريفهم وتليدهم، مثل سرديات عقلاء المجانين، وأخبار النوكى والحمقى، وأخبار الشطّار، وأخبار الطفيليّين، وشعر الجواري والقيان، وشعر السود الظرفاء، وشعر الساسانيين والمحارفين، على اعتبار أنها تمثل أنواعًا قالتها الرّعاع والعامة وسقط المتاع من الناس، وليست آدابًا عالمة، رفيعة، متّسقةً مع الذائقة التي رسختها ذائقة النقّاد المتعالين على النصوص."

وأضاف "إنّ عملي في هذا الكتاب، يضرب بسهمٍ في النقد الحديث، ويأخذ بنصيبٍ من إحياء التراث العربي القديم، ومن ثمّ فهو في وجهٍ من وجوهه تبيان لحقيقة أنّ هذه الخزائن ما زالت قادرة على البوح، ذلك بأنّها تحتفظ بجواهر ولألئ تحتاج إلى ناقد بحريّ يغوص في أعماقها.

وبين أن الكتاب طرح أسئلة عن هذه الآداب التي يكتبها المنسيّون أو "الواقفون على الحافة"، وحاول أن يُعيد الاعتبار إليها، ويطرح حولها أسئلةً جدليّةً، وينتصر للجديد والمختلف من مناهج النقّاد ومذاهبهم في تلقّي النصوص وسبر أغوارها، مشيرا إلى أن هذا الكتاب، وهو يجمع بين مناهج متعددة من نظرية الأرشيف إلى دراسات التابع، فهو يتبنّى، والحال هذه، مقولات موت المنهج الواحد؛ فالنقد اليوم قادر على تأدية وظيفته في ظل تعدد التخصصات وتداخلها.

وختم أبو محارب بالقول: "إنّ هذه الجائزة لحظة تاريخيّة كاملة تملأ الكتابة بكامل شروط الحياة والحيويّة، والجائزةُ -من بعدُ وعندَ النظر الفاحص- احتفالٌ بالكشف النقديّ والإبداعيّ، وهذا الاحتفالُ بالكشف هو ما يعطي للتجربة النقديّة حقيقتها وهُويّتها "!

يشار الى ان هذه الحوارية تأتي في إطار الاتفاقية التي تم توقيعها مؤخرا ما بين مؤسسة عبد الحميد شومان وجائزة الكتاب العربي في قطر لتنفيذ فعاليات ثقافية مشتركة .