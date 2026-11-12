الدخل السياحي الأردني يصل الى 7.1 مليار دولار منذ مطلع العام

خبرني - تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى ارتفاع الدخل السياحي بنسبة 17.2% خلال شهر تشرين أول 2026 مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق ليبلغ 724.8 مليون دولار، وبذلك سجل الدخل السياحي خلال العشرة شهور الاولى 2026 ارتفاعا نسبته 6% ليصل إلى 7,076.7 مليون دولار.

وتظهر البيانات ارتفاع الدخل السياحي من العرب بنسبة 20.4%، والجنسيات الآسيوية )13.4%)، في حين انخفض الدخل السياحي لكل من الأردنيين المغتربين بنسبة 3.1%، والجنسية الأمريكية (15.2%)، والجنسيات الأوروبية (24.0%)، والجنسيات الأخرى (36.8%) خلال العشرة شهور الأولى 2026.

من جهة أخرى، أظهرت بيانات الإنفاق السياحي للأردنيين والمقيمين خلال شهر تشرين أول 2026 ارتفاعاً نسبته 2.6% ليصل إلى 155.9 مليون دولار، في حين أظهرت البيانات خلال العشرة شهور الأولى 2026 انخفاضًا بنسبة 4.3%، ليبلغ 1,667.1 مليون دولار.