*
الخميس: 12 نوفمبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • أسواق
  • الدخل السياحي الأردني يصل الى 7.1 مليار دولار منذ مطلع العام

الدخل السياحي الأردني يصل الى 7.1 مليار دولار منذ مطلع العام

  • 12 نوفمبر 2026
  • 14:15
الدخل السياحي الأردني يصل الى 71 مليار دولار منذ مطلع العام

خبرني  - تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى ارتفاع الدخل السياحي بنسبة 17.2% خلال شهر تشرين أول 2026 مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق ليبلغ 724.8 مليون دولار، وبذلك سجل الدخل السياحي خلال العشرة شهور الاولى 2026 ارتفاعا نسبته 6% ليصل إلى 7,076.7 مليون دولار.

وتظهر البيانات ارتفاع الدخل السياحي من العرب بنسبة 20.4%، والجنسيات الآسيوية )13.4%)، في حين انخفض الدخل السياحي لكل من الأردنيين المغتربين بنسبة 3.1%، والجنسية الأمريكية (15.2%)، والجنسيات الأوروبية (24.0%)، والجنسيات الأخرى (36.8%) خلال العشرة شهور الأولى 2026.

من جهة أخرى، أظهرت بيانات الإنفاق السياحي للأردنيين والمقيمين خلال شهر تشرين أول 2026 ارتفاعاً نسبته 2.6% ليصل إلى 155.9 مليون دولار، في حين أظهرت البيانات خلال العشرة شهور الأولى 2026 انخفاضًا بنسبة 4.3%، ليبلغ 1,667.1 مليون دولار.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

القطار الخفيف والسكك الحديدية والموانئ البرية... فرص في المؤتمر الأردني الأوروبي
القطار الخفيف والسكك الحديدية والموانئ البرية... فرص في المؤتمر الأردني الأوروبي
  • 2026-11-12 13:35
الأردن يعرض فرصا استثمارية أمام الأوروبيين تتجاوز 15 مليار دولار دعما للتحديث الاقتصادي
الأردن يعرض فرصا استثمارية أمام الأوروبيين تتجاوز 15 مليار دولار دعما للتحديث...
  • 2026-11-12 11:25
انخفاض أسعار الذهب في الأردن 1.4 دينار للغرام الخميس
انخفاض أسعار الذهب في الأردن 1.4 دينار للغرام الخميس
  • 2026-11-12 10:22
الأردن .. موازنة وزارة الطاقة ترتفع %17.2 في 2027
الأردن .. موازنة وزارة الطاقة ترتفع %17.2 في 2027
  • 2026-11-12 02:13
الأردن .. صادرات الكهرباء ترتفع %0.7 في تسعة أشهر
الأردن .. صادرات الكهرباء ترتفع %0.7 في تسعة أشهر
  • 2026-11-12 02:11
انتخاب الدكتور رعد محمود التل رئيساً لمجلس إدارة بورصة عمان
انتخاب الدكتور رعد محمود التل رئيساً لمجلس إدارة بورصة عمان
  • 2026-11-11 20:03