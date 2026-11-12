هدم 6 ابنية لتوسعة شارع الجيش العلوي ضمن مشروع تطوير المحطة - صور

خبرني - استكملت أمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، أعمال هدم 6 أبنية ضمن توسعة شارع الجيش العلوي، وذلك ضمن أعمال المرحلة الخامسة من مشروع تطوير المحطة.

وأوضحت الأمانة أن أعمال الهدم جرت بالتوافق الكامل مع المالكين وبعد اعطائهم بدل تبرعات، ضمن خطة هدم نحو 100 مبنى في المراحل الست الأولى من المشروع.

وأشارت الى أن أعمال الهدم نفذت وفق أعلى معايير السلامة العامة، ودون تسجيل أي إصابات أو أضرار في الأبنية المجاورة، كما أن فرق الأمانة باشرت فوراً بأعمال إزالة الطمم وتهيئة الموقع، تمهيداً لاستكمال أعمال توسعة شارع الجيش العلوي، بما يسهم في تحسين الحركة المرورية وتخفيف الازدحام في منطقة المحطة، باعتبارها إحدى البوابات الرئيسية للعاصمة.

وأكدت الامانة أن إنجاز المرحلتين الخامسة والسادسة من المقرر تنفيذها خلال عام 2027، ضمن المخطط الحضري الشامل لتطوير منطقة المحطة.

وتتضمن أعمال المرحلة الخامسة تنفيذ حزمة تحسينات مرورية متكاملة، تشمل تحسين البنية التحتية لشارع الأمير راشد، وتوسعة شارع الجيش العلوي، وتنفيذ شبكة كاملة لتصريف مياه الأمطار، إضافة إلى أعمال الإنارة، وإنشاء وتأهيل الأرصفة، وأعمال التعبيد، وإضافة مسرب آخر، وعمل مساحات حضرية تحسن المشهد الحضري والسلامة المرورية في المنطقة.

ولغايات السلامة العامة، أخلت الأمانة الأبنية المجاورة لموقع الهدم لمدة اربع أيام فقط، بعد تشكيل لجنة سلامة عامة كشفت على الأبنية المجاورة قبل الهدم وبعده، للتأكد من سلامتها الإنشائية.

ودعت أمانة عمان وإدارة السير المواطنين والسائقين إلى استخدام الطرق البديلة والابتعاد عن موقع الهدم، والالتزام بتعليمات السلامة العامة لحين انتهاء أعمال الهدم وإزالة الطمم.

ويعتبر هذا المشروع ضمن مشروع مسار ممشى عمان السياحي الذي أطلقته أمانة عمان مؤخرا والذي يربط بين المواقع الأثرية والشعبية بوسط البلد مع موقع عين غزال الأثري وبالاضافه انه أصبح مدخل لزوار مدينة عمان.