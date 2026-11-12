تحويلات مرورية على الدوار الثامن - خارطة

خبرني - تقوم أمانة عمّان الكبرى بإجراء تحويلات مرورية في منطقة الدوار الثامن، اعتباراً من صباح يوم الجمعة الموافق 13/11/2026، بالتعاون مع إدارة السير، وذلك لغايات تنفيذ أعمال إنشائية ضمن مشاريع تطوير وتعزيز البنية التحتية لشبكات تصريف مياه الأمطار في العاصمة، والتي تشمل إنشاء وتوسعة العبارات المخصصة لتصريف مياه الأمطار في محيط الدوار.

وتأتي هذه الأعمال في إطار جهود أمانة عمّان لرفع كفاءة منظومة تصريف مياه الأمطار، وتعزيز قدرتها الاستيعابية، والحد من مخاطر تجمع المياه خلال فترات الهطول المطري الغزير، بما يسهم في حماية البنية التحتية، ورفع مستوى السلامة المرورية، وتعزيز جاهزية المدينة للتعامل مع الظروف الجوية المختلفة.

و اوضحت الامانة أن التحويلات المرورية ستكون على النحو التالي:

حركة السير القادمة من منطقة البيادر باتجاه دوار الشعب: سيتم تحويل المركبات لمواصلة السير باتجاه الدوار السابع، ومن ثم الالتفاف والعودة باتجاه دوار الشعب عبر المسار المحدد.

و لحركة السير القادمة من طريق المطار أو تقاطع النهضة باتجاه الدوار الثامن: سيتم منع دخول المركبات إلى حرم الدوار، مع إتاحة خيار الالتفاف والعودة من خلال فتحة الدوران (U-Turn) أو مواصلة السير باتجاه الدوار السابع، وفقاً للوجهة المطلوبة.

واشارت الامانة الى انه سيتم تعديل نظام تشغيل الإشارة الضوئية على الدوار الثامن لتعمل على طورين، يُخصص الأول لحركة السير القادمة من دوار الشعب ومنطقة البيادر، فيما يُخصص الثاني لحركة السير القادمة من الدوار السابع، بما ينسجم مع الترتيبات المرورية المؤقتة خلال فترة تنفيذ الأعمال.

وأكدت أمانة عمّان أن هذه الإجراءات المرورية مؤقتة وضرورية لإتاحة المجال أمام تنفيذ الأعمال الإنشائية وفق المتطلبات الفنية ومعايير السلامة العامة، مع الحرص على تنظيم الحركة المرورية والحد قدر الإمكان من تأثير الأعمال على انسيابية السير في المنطقة.

وتهيب الأمانة بالمواطنين ومستخدمي الطريق الالتزام بالشواخص الإرشادية والتحويلات المرورية المعتمدة، والتقيد بتعليمات رقباء السير، وتوخي الحيطة والحذر أثناء المرور في محيط منطقة الأعمال.

وتؤكد الأمانة أن هذه الأعمال هي استكمال لأعمال تطوير البنية التحتية للمدينة، وتعزيز قدرتها على مواجهة تحديات الهطول المطري، بما يحقق سلامة المواطنين واستدامة الخدمات.

