رسميا .. مانشستر يونايتد يقيل مدربه مايكل كاريك

خبرني - ذكرت تقارير إعلامية الخميس أن مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم انفصل عن مدربه مايكل كاريك بعد بداية مخيبة للموسم.

ولم يحقق كاريك (45 عاما) سوى فوز واحد في أول عشر مباريات بالدوري خلال موسمه الأول الكامل على رأس الجهاز الفني، الأمر الذي أبقى مانشستر يونايتد في مراكز الهبوط وزاد الضغوط على لاعب الوسط السابق.

وسيترك رحيله منصب مدرب مانشستر يونايتد شاغرا، وهو أحد أكثر المناصب صعوبة وضغطا في كرة القدم الإنجليزية.

فمنذ اعتزال أليكس فيرجسون عام 2013، أخفق يونايتد في استعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم تعاقب عدد من المدربين البارزين على قيادته، من بينهم لويس فان جال وجوزيه مورينيو.