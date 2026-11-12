أوقاف جرش تطلق البث التجريبي للأذان الموحد

خبرني - أطلقت مديرية أوقاف محافظة جرش البث التجريبي لمشروع الأذان الموحد في مسجدين بالمحافظة، تمهيدا لتوسيع نطاقه ليشمل نحو 450 مسجدا في مختلف مناطق المحافظة، بكلفة إجمالية تبلغ 70 ألف دينار، بتمويل من مخصصات مجلس محافظة جرش.

وقال مدير أوقاف محافظة جرش، الشيخ باسم الزعبي، إن المديرية عملت على تأهيل عدد من المؤذنين وتدريبهم على المقامات الصوتية وأصول الأداء، تمهيدا لاعتمادهم في بث الأذان من المساجد المخصصة للمشروع، بحسب المملكة.

وأوضح أن النظام يراعي فروقات مواقيت الصلاة بين محافظة جرش والعاصمة عمّان والمحافظات الأخرى، بما يضمن رفع الأذان وفق التوقيت المعتمد للمحافظة.

وفي سياق آخر، بيّن الزعبي أن قسم الزكاة في المديرية يقدم كفالات شهرية لـ490 يتيما في محافظة جرش، بواقع 30 دينارا لكل يتيم، إلى جانب صرف 50 دينارا لكل منهم بمناسبة عيدي الفطر والأضحى، وتوفير الكسوة الشتوية.

وأضاف أن المديرية تنظم يوما طبيا مجانيا سنويا، وتنفذ برامج للمساعدات الخيرية، تشمل تقديم مساعدات بقيمة 100 دينار لكل واحد من 50 يتيما، وتوزيع 300 كوبون شرائي بقيمة 30 دينارا للكوبون الواحد، بالإضافة إلى توزيع الطرود الخيرية على الأسر المستحقة.