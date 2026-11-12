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البطاقة الأمنية شرط لإصدار التصاريح للعمالة السورية في الأردن

  • 12 نوفمبر 2026
  • 13:44
البطاقة الأمنية شرط لإصدار التصاريح للعمالة السورية في الأردن

خبرني  - قالت وزارة العمل الأردنية ان الحصول على البطاقة الأمنية الصادرة عن وزارة الداخلية يعد شرطا لإصدار تصاريح العمل للعمالة السورية في المملكة.

وبينت ان العمالة السورية مطالبة بإصدار تصاريح عمل ودفع كامل رسومها لتتمكن من ممارسة العمل في السوق الأردني ، وان من شروك الحصول على التصاريح الحصول على البطاقة الأمنية الصادرة عن وزارة الداخلية.

وعن إصدار التصريح لأول مرة لمن دخل المملكة قبل تاريخ 1-10-2026، أوضحت الوزارة أنه بإمكان الوافد دفع 500 دينار عن الفترة السابقة كاملة، وإصدار تصريح عمل جديد برسوم جديدة.

 

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