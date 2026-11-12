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  • نائب سوري يطلق حملة لملاحقة أصحاب البثوث الهابطة على تيك توك

نائب سوري يطلق حملة لملاحقة أصحاب البثوث الهابطة على تيك توك

  • 12 نوفمبر 2026
  • 13:38
نائب سوري يطلق حملة لملاحقة أصحاب البثوث الهابطة على تيك توك
عبد الله غنوم

خبرني  - أعلن عضو مجلس الشعب السوري الدكتور عبد الله غنوم إطلاق حملة لملاحقة أصحاب البثوث المباشرة التي وصفها بـ"الهابطة" على منصة تيك توك، للحد من المحتوى الذي اعتبره مسيئاً للأخلاق العامة.

وقال غنوم إن محاولات التواصل مع ناشري هذه البثوث ونصحهم بالتوقف عنها لم تلقَ استجابة، بل قوبلت بالسخرية، ما دفعه إلى اللجوء للخطوات القانونية.

وأضاف أن الحملة تهدف إلى تشديد الضوابط القانونية لحماية الأطفال، مؤكداً أن بناء المجتمع لا يقتصر على الأبنية الحجرية، بل يشمل أيضاً بناء الأخلاق، وأنه لن يسمح بما وصفه بـ"ذبح جيلنا داخل الغرف المغلقة".

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