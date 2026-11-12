بالتعاون مع جامعة نيويورك.. الرجبي من الشرق الأوسط يستعرض في الشارقة مستقبل النشر في عصر الذكاء الاصطناعي

خبرني - قدّم عضو هيئة التدريس في كلية الإعلام بجامعة الشرق الأوسط الدكتور محمود الرجبي ورشة تدريبية بعنوان: "مهارات الناشر في عصر الذكاء الاصطناعي: تقييم المخطوطات ودعم قرار النشر"، ضمن برنامج التدريب المهني للناشرين العرب والأفارقة، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب بالتعاون مع مركز النشر في جامعة نيويورك، في مركز إكسبو الشارقة.

تناولت الورشة آليات توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل المخطوطات وتقييم بنيتها اللغوية والأسلوبية، وتحديد جوانب القوة والتطوير فيها، وإعداد تقارير تحريرية تدعم قرارات النشر، إلى جانب تطبيقات عملية على صياغة الأوامر الذكية والتحقق من دقة المخرجات واستنادها إلى أدلة من النصوص الأصلية.

وشهدت الورشة نقاشًا حول فرص توظيف التقنيات الذكية في تطوير صناعة النشر، وحدود الاعتماد على التحليل الآلي، وسبل تحقيق التوازن بين كفاءة الأدوات التقنية واستقلالية القرار التحريري وحماية الملكية الفكرية.