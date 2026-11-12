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  • الأردن .. القضاء يلغي نقل موظف خبير ويحمل الدكتوراه إلى (الحسين الرياضية)

الأردن .. القضاء يلغي نقل موظف خبير ويحمل الدكتوراه إلى (الحسين الرياضية)

  • 12 نوفمبر 2026
  • 13:20
الأردن القضاء يلغي نقل موظف خبير ويحمل الدكتوراه إلى الحسين الرياضية

خبرني  - أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكماً قطعياً يقضي بإلغاء قرار نقل موظف في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة إلى وزارة الشباب، بعد الطعن بالقرار أمام القضاء الإداري.

وتعود القضية إلى موظف يعمل في وزارة الاتصالات منذ عام 2002، ويحمل شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في تخصصات تكنولوجيا المعلومات وإدارة الأعمال الحكومية الإلكترونية، ويتمتع بخبرة تزيد على 22 عاماً في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والحكومة الإلكترونية.

وكان الموظف قد نُقل إلى وزارة الشباب في تشرين الأول 2025، وأُسند إليه العمل في دائرة الخدمات بمدينة الحسين الرياضية، دون تحديد مسمى وظيفي أو واجبات وظيفية له، رغم اختلاف طبيعة عمل الدائرة عن مجال تخصصه وخبراته.

وقررت المحكمة الإدارية إلغاء قرار النقل، قبل أن تصادق المحكمة الإدارية العليا على الحكم، ليصبح قطعياً.

من جهته، قال وكيل الموظف المحامي راتب النوايسة إن قرار النقل يخالف أحكام نظام إدارة الموارد البشرية، وألحق ضرراً بالمصلحة العامة، متسائلاً عن مبررات نقل موظف يمتلك خبرة تتجاوز عقدين في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي إلى دائرة تُعنى بالخدمات والصيانة والنظافة في المدينة الرياضية.

 

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