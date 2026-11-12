أنظار النواب تتجه إلى لجنة العمل النيابية.. والسليحات الأوفر حظاً لرئاستها

خبرني - تتجه أنظار أعضاء مجلس النواب خلال الدورة الحالية إلى لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، في ظل الأهمية التي تكتسبها اللجنة باعتبارها الجهة المعنية بمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي.

وبحسب مصادر نيابية لخبرني، فإن النائب نمر السليحات العبادي يُعد الأوفر حظاً لتولي رئاسة اللجنة خلال الدورة الحالية، وسط ترجيحات بحسم التوجه بشأن رئاستها.

ورجّحت المصادر أن يكون قرار تولي السليحات رئاسة اللجنة قد حُسم بالفعل، مشيرة إلى أن "القرار صدر رسمياً"، دون صدور إعلان معلن بهذا الشأن حتى الآن.

وتكتسب رئاسة لجنة العمل أهمية خاصة خلال الدورة الحالية، بالنظر إلى دورها المرتقب في مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، وما قد يرافقه من نقاشات نيابية بشأن التعديلات المقترحة وانعكاساتها على المشتركين والمتقاعدين.