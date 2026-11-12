كتلة الوفاء من جمعية خليل الرحمن: تمثيل مستقل للألبسة والمجوهرات أولوية إذا حالفنا الفوز

خبرني - وسط حضور حاشد من تجار قطاعي الألبسة والمجوهرات ومؤازري كتلة الوفاء، عرضت الكتلة رؤيتها الانتخابية وبرنامجها للمرحلة المقبلة، خلال لقاء موسع دعا إليه عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان الأسبق أسعد القواسمي في مقر جمعية خليل الرحمن.

وأكدت الكتلة خلال اللقاء، أنها ستعمل في حال فوزها بانتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان على إفراد تمثيل وملف مستقل لكل من قطاع الألبسة وقطاع المجوهرات، بما يراعي خصوصية كل قطاع، ويضمن نقل تحدياته ومطالبه إلى الغرفة بوضوح، ومتابعتها عبر حلول ومبادرات عملية.

واستعرض القواسمي جانبا من تجربته في مجالس إدارة غرفة تجارة عمّان، داعيا أبناء القطاع التجاري إلى دعم كتلة الوفاء، لما تجمعه من تنوع في الخبرات والكفاءات، معتبرا أن هذا التنوع يشكل أساسا للعمل الجماعي والاستجابة لاحتياجات القطاعات التجارية المختلفة.

من جهته، عرض رئيس الكتلة طارق حمدي الطباع ملامح رؤية الوفاء، مؤكدا أن التاجر وخدمة مصالحه والدفاع عن حقوقه يشكلون محور البرنامج الانتخابي.

وقال إن الكتلة تسعى إلى بناء علاقة عمل مستمرة مع القطاعات، والاستماع إلى تحدياتها، ومتابعة مطالبها لدى الجهات المعنية.

وتعهد الطباع أمام الحضور بأن يبذل وزملاؤه في الكتلة أقصى جهودهم، إذا نالوا ثقة التجار، ليكونوا سندا حقيقيا للقطاع التجاري وشركاء فاعلين في معالجة ما يواجهه من صعوبات، مؤكدا أن التمثيل المسؤول لا يقتصر على نقل المطالب، بل يتطلب متابعة جادة والعمل للوصول إلى نتائج ملموسة.

وشهد اللقاء حوارا موسعا أجاب خلاله الطباع وأعضاء الكتلة عن أسئلة التجار واستفساراتهم، كما استعرضوا محاور من البرنامج الانتخابي، مشددين على أهمية التواصل الدائم، والعمل بروح الفريق، وتعزيز حضور القطاعات في صناعة القرار داخل الغرفة.

وتضم كتلة الوفاء كلا من طارق حمدي الطباع، ومحمد أسامة طهبوب، وصالح جميل مرقة، وياسين خالد دراوشة، وسعيد نافذ عليان، وباسم عبدالكريم الإمام، وحمزة هيثم أبو الراغب، والدكتور خلدون فرحان نصير، وعلاء الدين ديرانيه.

وتخوض الكتلة انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان لعام 2026، المقرر إجراؤها في الثاني عشر من كانون الأول المقبل بمدينة الحسين الرياضية، داعية التجار إلى المشاركة الفاعلة واختيار من يرونه الأقدر على تمثيلهم وخدمة قطاعاتهم.

كتلة الوفاء.. من التمثيل إلى التأثير