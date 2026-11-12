أزمة جديدة تضرب عمر مرموش في الدوري الإنجليزي

خبرني - انضم المصري عمر مرموش إلى معسكر منتخب بلاده استعدادا لخوض مواجهتين أمام منتخب مالاوي يومي الجمعة 13 والثلاثاء 17 نوفمبر الجاري ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2027.

ويأتي انضمام مهاجم توتنهام هوتسبير إلى صفوف منتخب مصر في وقت يمر فيه بفترة صعبة مع الفريق اللندني، بعدما اكتفى بتسجيل هدف واحد منذ انضمامه، وسط تراجع في مستواه الهجومي.

وتزداد الضغوط على توتنهام عقب خسارته أمام ليدز يونايتد بهدف دون رد، قبل انطلاق فترة التوقف الدولي التي تمتد لأسبوعين.

وذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن عددا من اللاعبين الأساسيين في صفوف توتنهام لم يقدموا المستويات المنتظرة هذا الموسم، وهو ما أثار حالة من الاستياء بين الجماهير.

وبحسب شبكة "هوتسبير إتش كيو"، فإن الثلاثي عمر مرموش ودومينيك سولانكي وجيمس ماديسون مطالب بتحسين مستواه خلال الفترة المقبلة، وإلا فقد يواجه مستقبلا غامضا داخل النادي، سواء مع نهاية الموسم الحالي أو خلال سوق الانتقالات الشتوية.

وأشارت التقارير إلى أن مرموش لم ينجح حتى الآن في الوصول إلى المعدلات التهديفية التي كانت تنتظرها جماهير توتنهام، كما افتقد الفاعلية أمام المرمى والاستمرارية التي ميزت أداءه في فترات سابقة، مقارنة بزميله السابق في مانشستر سيتي، البرازيلي سافينيو.

وأضافت الشبكة أن الانتقادات الموجهة إلى المهاجم المصري كانت ستصبح أكثر حدة لولا تراجع مستوى زميله دومينيك سولانكي بصورة أكبر خلال الفترة الأخيرة.

وفي ظل استمرار الانتقادات، تحدثت الشبكة الإنجليزية عن احتمال تدخل إدارة توتنهام لمحاولة إنهاء إعارة عمر مرموش وإعادته إلى مانشستر سيتي، مقابل تعويض مالي قد يكون محدودا، حال استمرار تراجع مستواه وعدم نجاحه في استعادة بريقه.

وترتبط هذه الاحتمالية بالتزامات مالية كبيرة تنتظر النادي اللندني، إذ يتضمن اتفاق الإعارة بندا يلزمه بشراء عقد اللاعب نهائيا مقابل 60 مليون جنيه إسترليني بنهاية موسم 2026-2027.