القبض على رجل أعمال مصري كبير

خبرني - بدأت النيابة العامة في مصر التحقيق مع رجل الأعمال أيوب عدلي، مالك شركة "رمكو" لإنشاء القرى السياحية، عقب القبض عليه على خلفية اتهامه بالنصب.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغات من مواطنين اتهموا فيها رجل الأعمال بالحصول على مبالغ مالية منهم منذ عدة سنوات، مقابل تخصيص وحدات سكنية، دون الالتزام بتسليمها في المواعيد المتفق عليها، مع التهرب من رد الأموال.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية بقيادة العميد أحمد زهير من ضبط المتهم بمنطقة التجمع الأول، فيما كشفت التحريات عن صدور عدة أحكام قضائية ضده.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الاتهامات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.