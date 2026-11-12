الأردن.. 10 دنانير تتسبب بسجن نزيل 3 سنوات جديدة!

خبرني - قضت محكمة بداية عمّان بصفتها الجنائية بوضع نزيل في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات، بعد إدانته بالاعتداء على نزيل آخر بأداة حادة تُعرف بـ"النعارة"، إثر خلاف بينهما على مبلغ 10 دنانير.

وبحسب قرار المحكمة، وقعت الحادثة في آب 2026، عندما طلب المتهم من نزيل آخر مبلغ 10 دنانير، إلا أن الأخير أخبره بعدم توفر المبلغ لديه، قبل أن يفاجئه المتهم أثناء جلوسه مع أصدقائه ويعتدي عليه بأداة حادة في وجهه.

وأظهرت التقارير الطبية إصابة المشتكي بجرحين قطعيين قرب العين اليسرى والأنف، بطول 2 و4 سنتيمترات، خلّفا ندبة وآثار غرز تجميلية، فيما قُدرت مدة التعطيل بأسبوع واحد.

وأثبتت شهادات أمام المحكمة اعتراف المتهم بالاعتداء، كما ضُبطت الأداة الحادة المستخدمة، وكانت مثبتة على قلم أزرق.

وقررت المحكمة إدانة المتهم بجناية الإيذاء باستخدام أداة حادة على الوجه، وجنحة حمل وحيازة أداة حادة، وحكمت عليه عن الجنحة بالحبس أسبوعاً وغرامة 10 دنانير، وعن الجناية بالأشغال المؤقتة 3 سنوات.

وطبقت المحكمة أحكام المادة 72 من قانون العقوبات، لتصبح العقوبة الأشد، وهي الأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات، واجبة النفاذ، مع تضمينه النفقات الإدارية والقضائية، فيما صدر الحكم وجاهياً وقابلاً للاستئناف.