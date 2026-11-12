تحليل دم جديد قد ينقذ ملايين النساء من سرطان المبيض

خبرني - تمكّن علماء من معهد هوغ الأمريكي لأبحاث السرطان من تطوير تحليل دم قادر على كشف التغيرات ما قبل السرطانية المرتبطة بتطور سرطان المبيض.

درس الباحثون في المعهد جزيء RNA يُسمى Tu-Stroma، ووجدوا مستويات مرتفعة من هذا المؤشر لدى النساء المصابات بسرطان المبيض في مراحله المبكرة، بالإضافة إلى تغيرات ما قبل سرطانية في قناتي فالوب قد تسبق تطور المرض.

وأشار الباحثون إلى أن مثل هذه التغيرات والمؤشرات تكون عادة غير قابلة بواسطة فحوصات الدم القياسية أو التصوير الطبي، وغالبا ما تُكتشف مصادفة أثناء عمليات استئصال قناتي فالوب أو المبيضين.

ولرصد هذه المؤشرات قام العلماء على مدار ثماني سنوات بتطوير واختبار تحليل دم جديد، وباختباره على مجموعة من النساء، وكشف التحليل عن تغيرات سابقة للتسرطن لدى 92.3% من الحالات، وحدد بدقة عدم وجود المرض لدى 98.2% من النساء السليمات.

ويعتقد الباحثون أن الطريقة الجديدة قد توفر مستقبلا إمكانية الكشف عن التغيرات الخطيرة قبل وقت طويل من تطور الورم الخبيث، قد يكون ذلك مفيدا بشكل خاص للنساء اللواتي لديهن استعداد وراثي للإصابة بسرطان المبيض، بما في ذلك أولئك اللواتي لديهن طفرات في جينات BRCA1 وBRCA2.

يذكر أن علماء من جامعة "سيتشينوف" الطبية الروسية كانوا قد طوروا أيضا اختبار دم يساعد في الكشف المبكر عن سرطان الثدي بحساسية عالية، بالاعتماد على بروتينات مرتبطة بالالتهاب وتكوين أوعية دموية جديدة ونمو الأورام، وأظهرت الاختبارات أن النظام كشف 96.4 % من حالات الإصابة.