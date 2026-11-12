وزارة العمل: البطاقة الأمنية شرط لحصول العمالة السورية على تصريح عمل

خبرني - قال الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود، إن العمالة السورية الموجودة في سوق العمل الأردني مطالبة بإصدار تصاريح عمل ودفع كامل الرسوم المترتبة عليها، شريطة الحصول على البطاقة الأمنية الصادرة عن وزارة الداخلية.

وأكد الزيود أن الحصول على البطاقة الأمنية الصادرة عن وزارة الداخلية شرط أساسي لإصدار تصريح العمل، موضحا أنه لا يمكن للعامل السوري إصدار تصريح عمل دون الحصول عليها.

وأضاف أن العامل السوري الذي يصدر تصريح عمل لأول مرة، وكان قد دخل المملكة قبل الأول من تشرين الأول 2026، يمكنه إصدار التصريح بعد دفع مبلغ مقطوع قدره 500 دينار عن كامل الفترة السابقة، إضافة إلى رسوم تصريح العمل الجديد.

ودعا الزيود العمالة السورية الموجودة في الأردن إلى الالتزام بأحكام القانون وتصويب أوضاعها لتكون قانونية على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية.