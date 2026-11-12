اللواء المتقاعد جعفر الحياري في ذمة الله

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى اللواء المتقاعد جعفر باشا محمود محمد الحياري "أبو محمود"، عن عمر ناهز 74 عاماً.

والفقيد والد كل من محمود "أبو جعفر"، ومحمد "أبو آدم"، ومؤيد، والدكتور مهند، ومنار "أم يزن".

وهو شقيق كل من الحاج محمد نور "أبو أسامة"، والقاضي السابق عبد الحليم "أبو جهاد"، وعبد الرحمن "أبو محمد"، واللواء المتقاعد هاني باشا "أبو محمد"، والعميد المتقاعد عادل "أبو عمر"، والرائد المتقاعد سامي "أبو عبد الله"، ومنى "أم راشد"، زوجة الحاج عبد الفتاح العواملة.

وسيُشيّع جثمان الفقيد بعد صلاة عصر اليوم الخميس، 12 تشرين الثاني 2026، من مسجد العيزرية إلى مقبرة العيزرية.

وتُقبل التعازي للرجال والنساء في ديوان عشيرة الحيارات، بشارع الستين، بالقرب من مقام النبي يوشع، من الساعة الرابعة عصراً حتى العاشرة مساءً، ولمدة ثلاثة أيام.

رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.