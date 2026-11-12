نقابة تجار الكهرباء والإلكترونيات والاتصالات تعلن دعمها لـ كتلة التاجر

خبرني - أعلنت نقابة تجار الكهرباء والإلكترونيات والاتصالات دعمها ومؤازرتها لكتلة التاجر في انتخابات غرفة تجارة عمان للدورة 2026-2030، المقرر إجراؤها في 12 كانون الأول المقبل.

وقالت النقابة، في بيان وقعه رئيسها رياض محمود القيسي وأعضاء مجلس إدارة النقابة، إن مجلس الإدارة يعلن دعمه لمرشحي قطاع الكهرباء والإلكترونيات والاتصالات ضمن كتلة التاجر، وهما محمد عارف البخيت، عضو مجلس إدارة النقابة، وقيس فايز أبو طويلة، عضو الهيئة العامة وعضو مجلس إدارة النقابة السابق.

وأكدت النقابة أن موقفها الداعم لا يقتصر على مرشحي القطاع فحسب، بل يشمل جميع أعضاء كتلة التاجر دون استثناء، تقديرا لما تحقق على مدار السنوات الماضية من تعاون وعمل مشترك مع النقابة، وما أسفر عنه من جهود وإنجازات في خدمة القطاع التجاري ومتابعة قضاياه والدفاع عن مصالح التجار.

وأضافت أن هذا الموقف يأتي انطلاقا من قناعتها بأهمية العمل الجماعي وتكامل الجهود داخل مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، وتعزيز الشراكة المؤسسية بين الغرفة والنقابة، بما يضمن حضورا فاعلا للقطاع وينقل مطالب التجار ويسهم في معالجة التحديات التي تواجه أعمالهم.

وتضم كتلة التاجر، خليل الحاج توفيق، نبيل محمد الخطيب، وخطاب البنا، وسلطان علان، ومحمد عارف البخيت، وقيس فايز أبو طويلة، والدكتور تيسير أبو شيخة، وفلاح الصغير، والمهندس جمال بدران.

وتتمتع كتلة التاجر بخبرات متنوعة في العمل التجاري والاقتصادي، وسبق لها تولي رئاسة مجلس إدارة غرفة تجارة عمان لدورتين متتاليتين، عملت خلالهما على متابعة قضايا التجار وتعزيز التواصل مع مختلف القطاعات التجارية والخدمية.

وأشارت النقابة إلى أن دعم كتلة التاجر بكامل أعضائها يعزز وحدة العمل المؤسسي واستمرارية التعاون، ويتيح فرصة للبناء على ما تحقق من إنجازات، ومواصلة العمل على تحسين بيئة الأعمال ومتابعة مطالب التجار وإيجاد حلول عملية للمشكلات التي تواجههم، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والرسمية ذات العلاقة.

وشددت النقابة على أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود ووحدة الصف والعمل بروح المسؤولية المشتركة، بما يعزز مكانة قطاع الكهرباء والإلكترونيات والاتصالات داخل غرفة تجارة عمان ويدعم دوره في الاقتصاد الوطني.