والدة النائب السابق الإعلامي الدكتور عساف الشوبكي

خبرني - انتقلت هذا اليوم من دار الفناء إلى دار البقاء، ومن رحمة الله إلى رحمات الله والدة الإعلامي والنائب السابق عساف الشوبكي، *الحاجة صيته عبدالرحمن عبدالكريم البركات "أم عساف"*

ارملة المرحوم الحاج عبدربه سالم البركات الشوبكي

وسيصلى على جثمانها الطاهر بعد صلاة العصر في مسجد مسلم خير في بلدة الرقيم، والدفن في مقبرة عشيرة الشوابكة في البلدة.

اللهم اغفر لها وارحمها، وعافها واعف عنها، وأكرم نزلها، ووسع مدخلها، واغسلها بالماء والثلج والبرد، ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

*إنا لله وإنا إليه راجعون*

العزاء اعتباراً من اليوم الخميس ولمدة ثلاثة أيام بعد صلاة العصر وحتى الساعة العاشرة ليلاً مكان العزاء… في بلدة الرقيم

حي الشوابكه

قرب منزل العائلة

وللنساء في منزل المرحوم الحاج ابو عساف