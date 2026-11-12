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هيئة الطاقة تحدد سقف شراء الكاز بـ40 لترا للشخص الواحد لمنع خلطه بالسولار

  • 12 نوفمبر 2026
  • 10:30
هيئة الطاقة تحدد سقف شراء الكاز بـ40 لترا للشخص الواحد لمنع خلطه بالسولار

خبرني - عممت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على محطات المحروقات ضرورة الالتزام ببيع مادة الكاز بحد أقصى 40 لترا للشخص الواحد، على أن تتم عملية التعبئة بالجالونات فقط.

وأوضحت الهيئة في كتاب وصل لـ"خبرني" أن القرار يأتي لتنظيم بيع الكاز وضمان توفير احتياجات المواطنين منه لأغراض التدفئة والاستخدامات المنزلية، ومنع استخدامه في المركبات أو خلطه بمادة السولار (الديزل).

وشددت على ضرورة عدم تعبئة الآليات والمركبات بالكاز، محذرة من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المحطات أو المخالفين في حال عدم الالتزام بالتعليمات الصادرة، وفقا للتشريعات الناظمة.

هيئة الطاقة تحدد سقف شراء الكاز بـ40 لترا للشخص الواحد لمنع خلطه بالسولار

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