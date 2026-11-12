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  • بنك الإسكان يحصل على شهادة LEED Gold للمباني الخضراء لمبنى الإدارة العامة

بنك الإسكان يحصل على شهادة LEED Gold للمباني الخضراء لمبنى الإدارة العامة

  • 12 نوفمبر 2026
  • 10:21
بنك الإسكان يحصل على شهادة LEED Gold للمباني الخضراء لمبنى الإدارة العامة

خبرني - أعلن بنك الإسكان عن حصول مبنى إدارته العامة على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة  (LEED Gold)، والصادرة عن المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء (USGBC)، وهو الاعتماد المرموق الذي يُعنى بتقييم كفاءة المباني المستدامة وأثرها البيئي والتشغيلي.  
ويأتي هذا الاستحقاق ليترجم حرص بنك الإسكان المستمر على تطبيق معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، وتفعيل ممارسات إدارة المخاطر المناخية ضمن منظومته التشغيلية، حيث يعتبر هذا الانجاز خطوة عملية في تنفيذ استراتيجية البنك الخاصة بالـ ESG وتجسيدا لالتزامه بتعزيز كفاءة استخدام الموارد ودمج الاستدامة في عملياته.
وعلى صعيد جهوده البيئية، يواصل بنك الإسكان تقليص بصمته الكربونية عبر رفع كفاءة استخدام الطاقة والموارد في فروعه ومكاتبه، وتطبيق ممارسات ترشيد الاستهلاك. كما يعمل على تحسين إدارة النفايات وتعزيز إعادة التدوير من خلال الحد من استخدام الورق والبلاستيك، بالتوازي مع مواصلة التحول الرقمي في عملياته المصرفية.
ويمتد دور البنك في دعم الاستدامة البيئية إلى نشاطه المصرفي، عبر توفير حلول وبرامج تمويلية خضراء تستهدف الشركات والمشاريع الصديقة للبيئة، وتدعم الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، وإعادة تدوير النفايات، وغيرها من المشاريع التي تعزز التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، بالشراكة مع عدد من المؤسسات التمويلية المحلية والدولية.
وكان البنك قد انضم خلال العام الجاري إلى مبادرة الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون PCAF، التي توفر منهجية عالمية موحدة لقياس الانبعاثات المرتبطة بالقروض والاستثمارات والإفصاح عنها، بما يدعم تطوير ممارسات إدارة المخاطر المناخية، ويعزز قدرته على توجيه قراراته التمويلية والاستثمارية بما يراعي الاعتبارات البيئية ومتطلبات التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.
 

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