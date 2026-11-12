متى تصبح مقارنة الإنسان نفسه بالآخرين مدمرة؟

خبرني - أوضحت عالمة النفس يلينا سكريباتشيفا أن مقارنة الإنسان نفسه بالآخرين ليست عادة ضارة أو مفيدة في حد ذاتها، بل هي إحدى آليات عمل الدماغ الذي يميل تلقائيا إلى التحليل وإجراء المقارنات.

ووفقا لها، تصبح مقارنة الإنسان نفسه بالآخرين ضارة عندما تتحول إلى سلوك تلقائي يسبب ألما نفسيا، دون أن تدفعه إلى اتخاذ أي خطوات عملية، وكذلك عندما يصبح نجاح الآخرين، ولا سيما ما يعرضونه على وسائل التواصل الاجتماعي، معيارا يسعى إلى بلوغه.

وتقول: "تكون المقارنة ضارة عندما تتحول إلى وسيلة لجلد الذات وتدميرها، فيبدأ الشخص بترديد عبارات مثل: أنا أسوأ من الآخرين، وأنا شخص سيئ. وهذا يعكس نمطا معينا من التفكير".

في المقابل، قد تكون المقارنة مفيدة عندما يدرك الشخص طبيعة التجارب التي يخوضها الآخرون، ويرى فيها فرصا للتطور، ويستخلص منها توجيهات واضحة تساعده على اتخاذ خطوات عملية.

وتقول: "عندما يرى الشخص فرصا أمامه، يكون ذلك أمرا إيجابيا، وكذلك عندما يلاحظ، على سبيل المثال، مدى تقدمه الشخصي مقارنة بالآخرين".

وترى الأخصائية أن مقارنة الإنسان نفسه بأقرانه الذين يمرون بتجارب وظروف مشابهة قد تكون مفيدة، لكنها تنصح بتجنب مقارنة الذات بالمشاهير.

وتوضح أن مقارنة النفس بالمشاهير ليست أمرا جيدا، لأننا لا نعرف حقيقة ما يمتلكونه ولا الظروف التي أوصلتهم إلى الشهرة. وقد تؤدي هذه المقارنات إلى تراجع الثقة بالنفس، لأن الصورة التي نراها لا تكشف القصة كاملة.

وفي هذا السياق، تثير المقارنات الإيجابية مشاعر الحماس والإعجاب والرغبة في العمل، بينما تؤدي المقارنات السلبية إلى الشعور بالحسد والعجز وجلد الذات.

وتشير سكريباتشيفا إلى أن المقارنة تتحول إلى سلوك سلبي عندما تتسبب باستمرار في تدهور الحالة المزاجية، أو تؤدي إلى التسويف والميل إلى العدوانية تجاه الذات.

وتقول: "يمكن بالطبع تغيير العادات من خلال قوة الإرادة، التي يمكن تنميتها بالانضباط. ومن أبسط الطرق استبدال عادة بأخرى. وإذا بدأ الشخص يلاحظ هذا السلوك لديه، فإن ذلك بحد ذاته خطوة إيجابية وبداية في الاتجاه الصحيح".

وتضيف الأخصائية أن تحليل الأسباب الكامنة وراء المقارنة، وتدوين الملاحظات في مفكرة أو إعداد قائمة بالإنجازات التي حققها الشخص خلال الأسبوع، إلى جانب تحديد هدف واضح والتركيز عليه دون تشتيت الانتباه بمقارنة الذات بالآخرين، كلها خطوات تساعد على التخلص من المقارنات السلبية.

وتقول: "إذا استمر الشخص في مقارنة نفسه بالآخرين، وأثر ذلك سلبا على ثقته بنفسه ونومه، فهذه أسباب وجيهة لاستشارة أخصائي نفسي ومناقشة المشكلة معه خلال جلسة فردية، لأن هذه الحالة قد تكون مؤلمة للغاية".