تكيس المبايض.. ماذا يفعل بجسم المرأة بعيدا عن الإنجاب؟

خبرني - تتأخر الدورة الشهرية دون سبب واضح، أو يظهر شعر زائد في الوجه، أو يستمر حب الشباب بعد سنوات من انتهاء المراهقة. وفي حالات أخرى، لا تكتشف المرأة المشكلة إلا عندما تحاول الحمل دون نجاح.

تبدو هذه الأعراض متباعدة، لكنها قد تشير إلى اضطراب واحد هو متلازمة تكيس المبايض، التي لا تقتصر تأثيراتها على الجهاز التناسلي، بل تمتد إلى عمليات تنظيم السكر والدهون في الجسم، وقد تؤثر في صحة القلب والنوم والحالة النفسية.

ورغم أن اسمها يوحي بوجود أكياس على المبيض، فإن المتلازمة أكثر تعقيدا، إذ تنشأ عن اضطراب في التوازن الهرموني ووظائف التمثيل الغذائي، وتختلف أعراضها ومضاعفاتها من امرأة إلى أخرى.

ما متلازمة تكيس المبايض؟

تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن المتلازمة تصيب نحو 10 إلى 13% من النساء في سن الإنجاب حول العالم، وأن نسبة كبيرة من المصابات لا يعرفن أنهن يعانين منها.

ولا يزال السبب الدقيق لنشأتها غير معروف، لكن العلماء يرجحون ارتباطها بتداخل عوامل وراثية وهرمونية واستقلابية.

ومن أبرز الاضطرابات المصاحبة لها مقاومة الإنسولين، وهي حالة تقل فيها استجابة خلايا الجسم لهذا الهرمون، فيضطر البنكرياس إلى إفراز كميات أكبر منه للمحافظة على مستوى السكر في الدم.

وقد يؤدي ارتفاع الإنسولين إلى تحفيز المبيض على زيادة إنتاج الأندروجينات، ومنها التستوستيرون، مما يؤثر في نمو الجريبات التي تحتوي على البويضات، ويعرقل نضجها وحدوث الإباضة بصورة منتظمة.

ولا تعني المتلازمة بالضرورة وجود أكياس مرضية على المبيض، وإنما قد تظهر جريبات صغيرة متعددة لم يكتمل نموها، كما أن هذا المظهر لا يوجد لدى جميع المصابات.



معايير التشخيص

يعتمد التشخيص لدى النساء البالغات على وجود اثنين على الأقل من ثلاثة معايير، هي اضطراب الإباضة، وارتفاع الأندروجينات أو ظهور علاماتها، ووجود المظهر متعدد الجريبات في المبيض.

ويمكن استخدام تحليل الهرمون المضاد لمولر (فحص دم بسيط يُستخدم بشكل أساسي لقياس مخزون المبيض) بديلا عن التصوير بالموجات فوق الصوتية في حالات محددة لدى البالغات، لكنه لا يكفي وحده لتأكيد الإصابة.

أما المراهقات، فيتطلب التشخيص اجتماع اضطراب الدورة الشهرية وفرط الأندروجينات، مع مراعاة التغيرات الطبيعية المصاحبة للبلوغ، دون الاعتماد على التصوير أو تحليل الهرمون المضاد لمولر.

ويجب استبعاد اضطرابات أخرى قد تسبب أعراضا مشابهة، مثل أمراض الغدة الدرقية وارتفاع هرمون الحليب وبعض اضطرابات الغدة الكظرية.

أعراض تتجاوز الجسد

تختلف تجربة الإصابة من امرأة إلى أخرى؛ فقد تعاني إحداهن عدم انتظام الدورة، بينما تشكو أخرى من الشعر الزائد أو حب الشباب أو تساقط شعر الرأس. وقد تصاحب المتلازمة زيادة في الوزن، لكنها تصيب أيضا نساء يتمتعن بوزن طبيعي.

ولا تتوقف المعاناة عند الأعراض الجسدية، إذ قد تتحول التغيرات المرتبطة بالمظهر والوزن والخصوبة إلى مصدر قلق وضغط نفسي، خاصة مع التعليقات الاجتماعية التي تحمل المرأة مسؤولية التغيرات التي تحدث في جسدها.

وتشير الدراسات إلى ارتفاع معدلات أعراض القلق والاكتئاب واضطراب صورة الجسد لدى المصابات مقارنة بغيرهن، مما دفع الإرشادات الدولية إلى التوصية بتقييم الصحة النفسية وتقديم الدعم المناسب عند الحاجة.



كيف يمكن السيطرة على المتلازمة؟

لا يوجد علاج نهائي يقضي على متلازمة تكيس المبايض، لكن التدخلات المتاحة تساعد على تخفيف أعراضها وتحسين الخصوبة وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بها.

وتختلف الخطة العلاجية بحسب الأعراض والحالة الاستقلابية ورغبة المرأة في الحمل. ويشكل الغذاء المتوازن والنشاط البدني المنتظم جزءا أساسيا من التعامل مع المتلازمة، دون الحاجة إلى حميات قاسية أو أنظمة غذائية محددة، إذ لم تثبت أفضلية نظام واحد لجميع المصابات.

ويساعد النشاط البدني على تحسين حساسية الإنسولين وصحة القلب والمزاج، وتوصي الإرشادات العامة بممارسة ما بين 150 و300 دقيقة أسبوعيا من النشاط متوسط الشدة، مع تمارين لتقوية العضلات يومين على الأقل.

وعند الحاجة إلى العلاج الدوائي، يمكن استخدام حبوب منع الحمل المركبة لتنظيم الدورة والتخفيف من حب الشباب والشعر الزائد لدى النساء اللواتي لا يرغبن في الحمل، بعد تقييم موانع استخدامها.

أما الميتفورمين، فيساعد على تحسين بعض المؤشرات الاستقلابية، خاصة مستويات السكر والدهون، وقد يحسن انتظام الدورة لدى بعض المصابات، لكنه ليس علاجا لجميع أعراض المتلازمة.

وتحتاج بعض الحالات إلى علاجات جلدية أو هرمونية مخصصة، بينما قد يستدعي غياب الدورة لفترات طويلة وصف علاج يحمي بطانة الرحم.

وبالنسبة إلى المكملات الغذائية، ومنها الإينوزيتول، فإن الأدلة على فوائدها السريرية لا تزال محدودة، ولا تسمح باعتبارها بديلا عن العلاجات المعتمدة.

هل يمنع تكيس المبايض الحمل؟

لا تعني الإصابة بالمتلازمة العقم، فكثير من النساء يستطعن الحمل بصورة طبيعية، بينما تحتاج أخريات إلى علاج اضطراب الإباضة.

ويُعدّ ليتروزول الخيار الدوائي الأول لتحفيز الإباضة لدى المصابات بالعقم الناتج عن غيابها، عندما لا توجد أسباب أخرى لتأخر الحمل.

وقد يستخدم الطبيب كلوميفين أو الميتفورمين في حالات معينة، بينما تتطلب الحالات التي لا تستجيب للعلاج الفموي حقن الهرمونات المنشطة للمبيض أو تقنيات الإخصاب المساعد.

وتستدعي فترة الحمل متابعة دقيقة، نظرا لارتباط المتلازمة بارتفاع احتمالات الإصابة بسكري الحمل وارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل.



مخاطر صحية أبعد من الخصوبة

ترتبط متلازمة تكيس المبايض بزيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، حتى لدى بعض النساء غير المصابات بالسمنة، ولذلك توصي الإرشادات بتقييم مستوى السكر عند التشخيص وإعادة الفحص كل سنة إلى ثلاث سنوات، وفقا لعوامل الخطر.

كما ترتبط المتلازمة بارتفاع احتمالات اضطراب الدهون وضغط الدم، وهي عوامل تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، دون أن يعني ذلك إصابة جميع المصابات بمشكلات قلبية.

ومن المضاعفات المحتملة أيضا فرط تنسج بطانة الرحم، الذي قد يحدث عندما تغيب الإباضة لفترات طويلة، فتتعرض البطانة لتأثير الإستروجين دون توازن كاف بالبروجستيرون.

وقد يزيد ذلك خطر سرطان بطانة الرحم، رغم أن الاحتمال المطلق للإصابة يظل منخفضا، مما يجعل التعامل مع الانقطاع الطويل للدورة أمرا مهما.

وتشير الدراسات كذلك إلى زيادة انتشار انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم بين المصابات، وهو اضطراب قد يسبب الشخير والتعب والنعاس خلال النهار، ويحتاج إلى تقييم طبي عند ظهور أعراضه.

هل تسرّع المتلازمة شيخوخة الخلايا؟

تبحث دراسات حديثة في العلاقة بين تكيس المبايض وبعض العمليات البيولوجية المرتبطة بالشيخوخة، ومنها الإجهاد التأكسدي والالتهاب المزمن واضطراب وظائف الخلايا.

وفي دراسة بشرية نُشِرت في عام 2025، رصد الباحثون ارتباط المتلازمة بضعف وظيفة البطانة الداخلية للأوعية الدموية، لكنهم لم يجدوا اختلافات ذات دلالة إحصائية في بعض مؤشرات الشيخوخة الخلوية، ومنها طول التيلوميرات التي تحمي نهايات الكروموسومات.

وتعني هذه النتائج أن ارتباط المتلازمة ببعض الاضطرابات الوعائية والاستقلابية لا يثبت بالضرورة تسارع الشيخوخة البيولوجية.

وحتى الآن، لا توجد أدلة حاسمة تؤكد أن تكيس المبايض يسرّع شيخوخة الخلايا لدى جميع المصابات، أو أن العلاجات الموجهة إلى هذه الآليات تحقق فوائد سريرية مثبتة.

هل تنتهي آثار المتلازمة بعد انقطاع الطمث؟

تتغير مستويات الهرمونات مع التقدم في العمر، وقد تصبح بعض أعراض المتلازمة أقل وضوحا بعد انقطاع الطمث، لكن آثارها الاستقلابية لا تختفي بالضرورة.

فقد تستمر لدى بعض النساء مقاومة الإنسولين واضطرابات السكر والدهون، مما يجعل متابعة صحة القلب والتمثيل الغذائي مهمة حتى بعد انتهاء سنوات الإنجاب.

ولا تواجه جميع المصابات المضاعفات نفسها، كما أن احتياجات المرأة الصحية تتغير مع العمر. لذلك لا ينبغي اختزال التعامل مع تكيس المبايض في تنظيم الدورة أو تحقيق الحمل، بل في متابعة صحية تراعي حالتها وتحمي جودة حياتها على المدى الطويل.