علامات تكشف اختراق هاتفك.. كيف تحمي بياناتك؟

خبرني - مع اعتماد معظم الناس على هواتفهم في التواصل والخدمات المصرفية، أصبح اختراق الهاتف خطرا يهدد الخصوصية والحسابات البنكية.

كيف يخترق المجرمون هاتفك؟

كل الهواتف معرضة للخطر، سواء "آيفون" أو "أندرويد". ومن أبرز الأساليب:

- الهندسة الاجتماعية: خداع المستخدم للنقر على رابط خبيث أو تنزيل برنامج من متجر مزيف، غالبا عبر رسائل تصيد.

- شبكات Wi-Fi عامة مزيفة: تستدرج المستخدم غير الحذر.

- تبديل شريحة SIM: إقناع مشغل الهاتف بنقل الشريحة إلى جهاز يسيطر عليه المهاجم.

- كابلات USB أو شواحن مصابة: تمنح المهاجم وصولا إلى الجهاز.

- إعادة استخدام كلمات المرور نفسها في حسابات مختلفة: توسع نطاق الضرر.

علامات اختراق الهاتف

قد لا تظهر كل العلامات، لكن راقب أي سلوك غير معتاد، مثل:

1. نفاد البطارية بسرعة: قد يصاحب ذلك ارتفاع حرارة الهاتف.

2. ارتفاع الفاتورة: زيادة استهلاك البيانات قد تعني أن الهاتف يرسل اتصالات غير مرغوبة.

3. تطبيقات غريبة: ظهور تطبيقات جديدة فجأة، أو بطء في التحميل، أو فتحها وإغلاقها من تلقاء نفسها.

4. إشعارات وإعدادات مشبوهة: رموز تحقق لم تطلبها، أو نوافذ منبثقة، أو تغير في أذونات الكاميرا والميكروفون.

5. فقدان الوصول إلى الحسابات: العلامة الأبرز هي أن تجد نفسك خارج حساب Apple ID أو غوغل دون سبب.

6. فحص ببرنامج مكافحة فيروسات: تثبيت برنامج موثوق مثل Bitdefender أو Norton أو Kaspersky أو McAfee، وحذف أي برمجية خبيثة، ثم إعادة التشغيل والفحص مرة أخرى.

ماذا تفعل إذا اكتشفت الاختراق؟

1. راجع مؤسساتك المالية: ابدأ بالبنك وبطاقات الائتمان للتأكد من عدم الوصول إلى حساباتك.

2. غيّر كلمات المرور: استبدل جميع كلمات المرور فورا بكلمات قوية جديدة لكل التطبيقات والمواقع المرتبطة بالهاتف.

3. احذف التطبيقات المشبوهة: راجع كل التطبيقات وأزل المجهولة، ثم أعد التشغيل وتأكد من نجاح الحذف.

4. إعادة ضبط المصنع (الخيار الأخير): إذا فشلت كل المحاولات، أعد الهاتف إلى إعدادات المصنع، مع العلم أن هذا يعني فقدان كل ما هو مخزن عليه.

5. أبلغ أصدقاءك: حذرهم من تجاهل وحذف أي رسائل تبدو صادرة من هاتفك.

هل يسهل الذكاء الاصطناعي الاختراق؟

نعم، يمكنه إنتاج عمليات احتيال على نطاق واسع، واستنساخ الأصوات، وكتابة نصوص خالية من الأخطاء. أمثلة: اتصال منتحل بصوت شخص مقرب، أو رسالة نصية تستدرجك لتقديم معلوماتك الشخصية.

كيف تحمي هاتفك مستقبلا؟

- ثبّت حزمة أمنية موثوقة واحرص على تحديثها.

- حدّث كل البرامج بانتظام لأن التحديثات تعالج ثغرات معروفة.

- استخدم كلمات مرور قوية.

- احذر محطات الشحن العامة وشبكات Wi-Fi العامة، وأوقف Wi-Fi و"بلوتوث" عند عدم الحاجة.

- شفّر هاتفك، واقفل شريحة SIM، واستخدم شبكة افتراضية خاصة (VPN).

- تجنب متاجر التطبيقات الخارجية، والتزم بـ Google Play وApp Store.