أبرز عوامل الوقاية من داء السكري

خبرني - شارت الدكتورة إينا مياسنيكوفا، أخصائية الغدد الصماء، إلى أن النوم الصحي وممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي متنوع، كلها عوامل تسهم في الوقاية من داء السكري.

ووفقا لها، يتزايد عدد المصابين بداء السكري في العالم يوما بعد يوم. ويعد النوع الثاني الأكثر شيوعا، ويرتبط خطر الإصابة به ارتباطا وثيقا بنمط الحياة، بما في ذلك زيادة الوزن وقلة النشاط البدني واتباع نظام غذائي غير صحي.

وقالت: "لسوء الحظ، يدفع نمط حياتنا كثيرا من الناس إلى قضاء معظم يومهم في وضعية الجلوس، ما يزيد من خطر الإصابة بداء السكري والعديد من الأمراض المزمنة الأخرى. ويعد النظام الغذائي أيضا أحد عوامل الخطر، إذ إن الإفراط في تناول السكر المضاف والمشروبات المحلاة والأطعمة المصنعة، مثل السلامي والنقانق وكميات كبيرة من الوجبات الجاهزة، يزيد من احتمالات الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري".

وأضافت أن الحرمان من النوم يسهم بدوره في تطور المرض، مشيرة إلى ضرورة النوم مدة تتراوح بين 7 و8 ساعات ليلا.

وأوضحت: "الخبر السار هو أن الوقاية من المرض ممكنة، بل ويمكن تحقيق هدأة النوع الثاني من داء السكري. ويعني ذلك أن بعض التدخلات قد تساعد على اختفاء أعراض المرض لعدة سنوات. ويلعب النظام الغذائي الصحي والنشاط البدني دورا كبيرا في ذلك، كما أن فقدان قدر ملحوظ من الوزن، بما في ذلك بعد الخضوع لجراحة السمنة، يترك أثرا إيجابيا".

أما فيما يتعلق بالوقاية من المرض، فتنصح الطبيبة ليس فقط بتجنب الأطعمة غير الصحية، بل أيضا بالحرص على تناول الأطعمة المفيدة يوميا، مؤكدة أن التنوع الغذائي عنصر أساسي.

وقالت: "ينبغي أن يحتوي النظام الغذائي على كمية وفيرة من الألياف، الموجودة في الحبوب الكاملة وبعض المنتجات الغذائية. وقد ازداد في السنوات الأخيرة اهتمامنا بأهمية تكوين البكتيريا المعوية".