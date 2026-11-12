سن اليأس.. مرحلة مؤقتة أم معاناة بلا نهاية؟

خبرني - تعاني كثير من النساء من أعراض سن اليأس لسنوات، مثل التعرق الليلي وتقلبات المزاج والآلام الجديدة، ويتساءلن: متى تنتهي؟

الإجابة ليست رقما واحدا، بل تعتمد على طريقة فهمنا لسن اليأس، وقد تكون "يوما واحدا" أو "مدى الحياة".

- سؤال واحد وثلاث إجابات

الإجابة الأولى: يوم واحد

يشير مصطلح "سن اليأس" تقنيا إلى يوم واحد فقط، هو اليوم الذي يمر فيه 12 شهرا على آخر دورة شهرية. فمع تقدم العمر، يضطرب التواصل بين هرمونين يؤثران في المبايض هما "FSH" و"LH"، وبين هرمونات أخرى تنظم الدورة الشهرية مثل الإستروجين.

وتتقلب الهرمونات في منتصف العمر، فينخفض الإستروجين ويرتفع FSH، ما يسبب أعراضا مثل الهبات الساخنة. وعندما تتوقف المبايض عن إنتاج الهرمونات، يتوقف التبويض، فتحصل آخر دورة شهرية.

ويبلغ متوسط العمر عند سن اليأس في الغالب 51 سنة، لكن معظم النساء يمررن بفترة "ما قبل سن اليأس" (المرحلة الانتقالية) بين 45 و55 سنة. ويُقصد بسن اليأس المبكر حدوثه بين 40 و45 سنة، أما سن اليأس السابق لأوانه فهو حدوثه قبل 40 سنة، ويستدعي استشارة الطبيب.

الإجابة الثانية: يعتمد على الشخص

رغم أن سن اليأس تقنيا يوم واحد، فإن الأعراض قد تبدأ قبله بعشر سنوات أو تستمر بعده. وكثيرون يجمعون المراحل الثلاث معا: ما قبل سن اليأس، ويوم سن اليأس، وما بعد سن اليأس.

وفي المتوسط، تعاني النساء من الأعراض نحو سبع سنوات، لكن الاختلاف بينهن كبير، فلا قاعدة ثابتة لتحديد نهايته. فبعض النساء تبدأ عندهن التغيرات في الدورة الشهرية في أوائل الأربعينيات، وقد تبدأ في الثلاثينيات وتستمر سنوات، بينما تعاني أخريات الأعراض قرب آخر دورة فقط، أو تستمر معهن طويلا بعدها. وبعض الأعراض مثل انخفاض كثافة العظام لا تظهر إلا بالتصوير الطبي.

الأعراض وعوامل شدتها

تظهر الأعراض عادة في مجموعة واحدة، وأكثرها شيوعا الهبات الساخنة والتعرق الليلي وضباب الدماغ وتقلبات المزاج واضطرابات النوم. ويعاني ما يصل إلى 95% من النساء أعراضا معرفية مثل صعوبة التركيز، في حين يعاني ما يصل إلى 60% الأرق.

وهناك أعراض أقل تحدثا عنها، مثل جفاف المهبل والحكة وتغيرات الحساسية، وزيادة الوزن حول البطن، وآلام المفاصل، وفقدان الكتلة العضلية. وتزيد بعض العوامل شدة الأعراض، منها التدخين وقلة الحركة والوزن الزائد، وللجينات دور أيضا، إذ تؤثر اختلافات جينات مستقبلات الإستروجين في شدة الهبات والتعرق الليلي.

وتتراوح الأعراض بين خفيفة لدى البعض وشديدة تؤثر في الحياة اليومية لدى أخريات، ومن تعاني منها عليها استشارة الطبيب.

الإجابة الثالثة: قد تستمر مدى الحياة

الإستروجين يؤثر في أنحاء الجسم كله، لا في المبايض فقط، لذا قد تستمر آثار انخفاضه مدى الحياة. ففي مرحلة ما بعد سن اليأس، ترتفع مخاطر الخرف وهشاشة العظام وأمراض القلب، وقد تكون أعلى لدى من مررن بسن يأس مبكر أو سابق لأوانه.

وأظهرت أبحاث أن الالتهاب يزداد لدى كثير من النساء بعد سن اليأس، ما يسرع شيخوخة الأنسجة ويرفع خطر الأمراض. ومع تزايد متوسط العمر، قد تعيش المرأة ما يصل إلى نصف حياتها بعد سن اليأس. ولذلك فإن الخيارات الصحية، مثل التغذية الجيدة وتحسين النوم وممارسة الرياضة بما فيها تمارين القوة، تحدث فرقا حقيقيا في الصحة بعد سن اليأس.