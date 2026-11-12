"لن يعودوا لمنازلهم بالأعياد".. هجمات إيران تثير قلق عائلات البحارة الأمريكيين

خبرني - كشفت شبكة "إم إس ناو" الأمريكية -اليوم الخميس- تصاعد القلق بين عائلات طاقم حاملة الطائرات "يو إس إس جورج إتش دبليو بوش"، مشيرة إلى أن قائد قيادة القوات البحرية الأمريكية أبلغهم بأن البحارة المنتشرين في الميدان يؤدون مهمة شاقة، وأن فرض الحصار يحتاج إلى وقت حتى تظهر آثاره على إيران.

ونقلت الشبكة -استنادا إلى تسجيل صوتي اطلعت عليه- تفاصيل اجتماع ضم قادة البحرية الأمريكية و500 من أفراد عائلات البحارة الأمريكيين، موضحة أن القادة صرّحوا بأن الهجمات الإيرانية لا تزال تُشنّ على السفن الأمريكية التي تنفذ الحصار المفروض على إيران، كما أبلغوا العائلات بأن ذويهم المنتشرين لن يعودوا إلى منازلهم في موسم الأعياد.



اجتماع متوتر

وقالت "إم إس ناو" إن أفراد العائلات الحاضرين في الاجتماع لم يترددوا في التعبير عن آرائهم أمام قادة البحرية، مشيرة إلى أنهم كانوا يصرخون في بعض الأحيان في وجه القادة، متهمين إياهم بالمراوغة وعدم الإجابة عن أسئلتهم.

ووفق الشبكة، فقد تساءل أحد الأفراد عن الخطوات التي تتخذها البحرية للضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لمنع تحول المواجهة إلى "حرب أبدية أخرى".

واستأنفت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) الحصار البحري على إيران في 14 يوليو/تموز الماضي، بعدما فرضته للمرة الأولى في 13 أبريل/نيسان، قبل تعليقه في 18 يونيو/حزيران. ويشمل الحصار -وفق الإعلانات الأمريكية- السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها، بغض النظر عن الدولة التي ترفع علمها.

وتتصاعد -منذ مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري- ملامح مواجهة عسكرية غير معلنة بين واشنطن وطهران.

ووثقت هيئة التجارة البحرية البريطانية وصور الأقمار الصناعية استهداف 11 سفينة وناقلة بألغام ومقذوفات خلال 11 يوما، متسببة في حرائق وتسربات نفطية قبالة سواحل عُمان.

وتجري جهود دبلوماسية -خلال الأيام الأخيرة- لمنع تجدد العمليات العسكرية، بعدما هددت الولايات المتحدة بشن ضربات واسعة النطاق على إيران، رغم إشارة ترمب إلى إحراز تقدم في المفاوضات لإنهاء الحرب التي اندلعت أواخر فبراير/شباط الماضي مع أولى الضربات الأمريكية الإسرائيلية.