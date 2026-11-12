1700 اتفاقية لدعم حصاد مياه الأمطار في المزارع الأردنية

خبرني - أظهر تقرير وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز في رئاسة الوزراء، أن مدة كفاية المخزون الاستراتيجي من القمح في الأردن بلغت 9.1 أشهر، فيما بلغت مدة كفاية المخزون الاستراتيجي من الشعير 8.1 أشهر، حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، ضمن مؤشرات قطاع الزراعة والأمن الغذائي في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026–2029.

ووفقا للتقرير، شهد القطاع تنفيذ مجموعة من المشاريع والإجراءات لتعزيز الأمن الغذائي، وتطوير حصاد مياه الأمطار، وتشجيع الاستثمار الزراعي، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة لترشيد استهلاك المياه وتحسين الإنتاجية.

وفي مجال تعزيز تقنيات حصاد مياه الأمطار وإدارة الموارد المائية، أظهر التقرير إحالة عطاء تنفيذ 40 موقعا للحفائر الترابية في البادية، بهدف تجميع مياه الأمطار وتوفير المياه لسقاية المواشي والري التكميلي، ضمن مشروع إعادة تأهيل مراعي البادية باستخدام تقنيات حصاد مياه الأمطار.



كما أشار إلى توقيع 1700 اتفاقية مع المستفيدين من مشروع دعم حصاد مياه الأمطار على المستوى المزرعي، لإنشاء آبار لتخزين المياه في الأراضي الزراعية.

وبلغ عدد المنح ضمن المرحلة الأولى من مشروع توسيع نطاق الحصاد المستدام لمياه الأمطار على المستوى المزرعي 1500 منحة، بحسب مؤشرات الأداء الواردة في التقرير.

- 575 ألف دينار قروضا لتحديث أنظمة الري

وفي إطار تشجيع التحديث والابتكار في القطاع الزراعي، أظهر التقرير منح قروض ميسرة للمزارعين بقيمة بلغت نحو 575.1 ألف دينار، لتركيب أنظمة ري حديثة في المزارع، ضمن مشروع تعزيز استخدام التكنولوجيا الموفرة للمياه في قطاع الزراعة.

وشملت الإجراءات إحالة العطاءات الخاصة بإنشاء مركز للتلقيح الصناعي للمجترات الصغيرة، ومركز لإكثار الأعداء الحيوية الزراعية، بما يسهم في رفع إنتاجية واستدامة القطاعين النباتي والحيواني.

وفي مجال تحفيز الاستثمار الزراعي، أظهر التقرير توقيع 3 اتفاقيات ضمن مشروع الاستثمار الزراعي في أراضي الخزينة بمنطقتي الحماد والسرحان خلال الربع الثالث من العام الحالي.

كما باشرت 4 شركات تنفيذ استثماراتها الزراعية على أرض الواقع، ضمن الجهود الرامية إلى استثمار الأراضي المتاحة وتطوير الأنشطة الزراعية.

وفي قطاع الثروة الحيوانية، أظهر التقرير ترقيم 85,432 رأسا من الأغنام إلكترونيا ضمن المرحلة الأولى من مشروع الترقيم الإلكتروني للثروة الحيوانية.

وفي مجال مكافحة الآفات الزراعية، أشار التقرير إلى تنفيذ 25 حملة رش بمساحة إجمالية بلغت 537.4 كيلومتر مربع، بهدف تعزيز مكافحة الذباب المنزلي والإدارة المتكاملة لمخلفات السماد العضوي.

- تدريب المزارعين وتطوير مهارات العاملين

وعلى صعيد تطوير خدمات التعليم الزراعي والتدريب المهني، أظهر التقرير تدريب 1200 متدرب ضمن المرحلة الثانية من مشروع تحسين مهارات التوظيف داخل المزرعة وخارجها، بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني، بهدف تطوير مهارات القوى العاملة في القطاع الزراعي بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

كما شملت البرامج تدريب 1000 مستفيد على ممارسات الزراعة الذكية مناخيا، وأكثر من 800 مستفيد على استخدام أنظمة التدريب الافتراضي ضمن المرحلتين الأولى والثانية من المدارس الحقلية، بما يساعد على تحسين الإنتاجية والحفاظ على الموارد الطبيعية.

جاء التقرير ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026–2029، الذي يضم 395 مشروعا موزعة على محركات النمو الثمانية، أنجزت الحكومة منها 34 مشروعا بنسبة 9% حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، فيما بلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ 332 مشروعا بنسبة 84%.

وبحسب تقرير وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز، يواجه 8 مشاريع تأخيرا لأسباب فنية وإجرائية، فيما لم يبدأ تنفيذ 21 مشروعا لعدم حلول موعد البدء المحدد لها.