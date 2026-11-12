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حارسا شرف يفقدان وعيهما أمام عيني ماكرون في قصر الإليزيه

  • 12 نوفمبر 2026
  • 09:39
حارسا شرف يفقدان وعيهما أمام عيني ماكرون في قصر الإليزيه

خبرني - فقد اثنان من أفراد حرس الشرف الفرنسي وعيهما خلال استقبال الرئيس السلوفاكي بيتر بيليغريني في قصر الإليزيه بباريس، الأربعاء، ما دفع الرئيس إيمانويل ماكرون إلى التدخل للمساعدة.

وأظهرت لقطات مصورة أحد الحراس وهو يسقط أرضا قرب مدخل القصر، بالتزامن مع وصول الرئيس السلوفاكي يوم 11 نوفمبر.

وسارع ماكرون وعدد من موظفي القصر وعناصر الأمن إلى مساعدة الحارس، قبل أن يحدث بعد لحظات قليلة الشيء نفسه للحارس الثاني.

وتولى أفراد من طاقم الإليزيه نقل الرجلين بعيدا عن موقع المراسم.

وبعد التعامل مع الحادث، استأنف ماكرون مراسم الاستقبال وصافح نظيره السلوفاكي، فيما لم تتوفر معلومات رسمية عن الحالة الصحية للحارسين أو أسباب فقدانهما الوعي.

وفي وقت لاحق، أجرى الرئيسان محادثات تناولت التعاون في مجالات الطاقة النووية والصناعات الدفاعية والطيران، فضلا عن الوضع في أوكرانيا وحماية الشباب من التأثيرات السلبية لشبكات التواصل الاجتماعي.

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