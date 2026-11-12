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بعد مأساة إسبانيا.. توقف القلب يخطف لاعبا فرنسيا

  • 12 نوفمبر 2026
  • 09:34
بعد مأساة إسبانيا توقف القلب يخطف لاعبا فرنسيا

خبرني - خيم الحزن على كرة القدم الفرنسية، بعد وفاة المدافع الشاب فانيس أونسور، لاعب نادي "سان دوني"، عن عمر 22 عاما، إثر تعرضه لتوقف في القلب خلال حصة تدريبية.
وونشر نادي "روان 1899" بيانا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن اللاعب توفي صباح أمس الأربعاء، أثناء مشاركته في تدريبات فريقه على ملعب "لا جامايك" بمدينة سان دوني، في جزيرة ريونيون الفرنسية.
وبحسب المصدر، حاول الطاقم الطبي وزملاء اللاعب إنعاشه فور تعرضه للأزمة القلبية، إلا أن جميع محاولاتهم لم تنجح في إنقاذ حياته.

وكان أونسور تدرج في الفئات السنية لنادي "روان 1899"، قبل أن يلعب مع الفريق الرديف، ويحصل على فرصة المشاركة مع الفريق الأول خلال موسم 2023-2024، حيث خاض ثلاث مباريات وسجل هدفا واحدا في دوري الدرجة الثالثة الفرنسي.

وانتقل المدافع الشاب في يناير الماضي إلى نادي "سان دوني"، قادما من نادي "فلير"، الذي قضى بين صفوفه عدة أشهر.

وتعيد هذه المأساة إلى الأذهان حادثة وفاة لاعب تينيريفي الإسباني خيسوس دي ميغيل، الذي فارق الحياة في أحد مستشفيات إسبانيا يوم 3 نوفمبر الجاري، بعد تعرضه لتوقف القلب خلال مباراة فريقه أمام أندورا في منافسات الدوري الإسباني.

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