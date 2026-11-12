*
الخميس: 12 نوفمبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

فرنسا تمنع مسؤولا إسرائيليا من دخول أراضيها

  • 12 نوفمبر 2026
  • 09:32
فرنسا تمنع مسؤولا إسرائيليا من دخول أراضيها

خبرني - منعت السلطات الفرنسية، دخول المسؤول الاستيطاني الإسرائيلي يوسي داغان، إلى أراضيها بعد احتجازه في المطار.
وأدان مكتب داغان في بيان الإجراء، مؤكدا أنه أجبر على مغادرة فرنسا بعد وصوله إلى مطار باريس الأسبوع الماضي، دون تحديد تاريخ أو مطار الحادثة.

وقال البيان إنه "خلال مراقبة الجوازات، تم اقتياده جانبا واستجوابه" قبل إبلاغه بأنه ممنوع من دخول الأراضي الفرنسية.

من جهتها، لم تؤكد وزارة الخارجية الفرنسية الترحيل، لكنها شددت على أن "داغان يخضع لحظر إداري من الأراضي بسبب دوره النشط في تنفيذ سياسة الاستيطان في الضفة الغربية". وأضافت أن "بناء المستوطنات مخالف للقانون الدولي ويقوض حل الدولتين".

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الإجراء ضد داغان، المبني "على أسس سياسية وأيديولوجية واضحة"، هو "غير مقبول على الإطلاق"، مضيفة: "ستطالب إسرائيل الحكومة الفرنسية بتفسير وستدرس خطواتها التالية وفقا لذلك".

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل والدول الأوروبية حول مستوطنات الضفة الغربية. وباستثناء القدس الشرقية المضمومة، يعيش أكثر من 500 ألف إسرائيلي في الضفة الغربية في مستوطنات، بين نحو 3 ملايين فلسطيني.

وأعلنت عدة دول، بما فيها فرنسا، في سبتمبر عزمها فرض عقوبات على التجارة مع مستوطنات الضفة الغربية. وأقرت لجنة برلمانية فرنسية يوم الاثنين مشروع قانون يهدف إلى حظر استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية والخدمات المساهمة في بناء المستوطنات.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

"لن يعودوا لمنازلهم بالأعياد".. هجمات إيران تثير قلق عائلات البحارة الأمريكيين
  • 2026-11-12 09:56
نائب الرئيس الإندونيسي يستقيل وسط تساؤلات حول أهليته للمنصب
نائب الرئيس الإندونيسي يستقيل وسط تساؤلات حول أهليته للمنصب
  • 2026-11-12 09:55
حارسا شرف يفقدان وعيهما أمام عيني ماكرون في قصر الإليزيه
حارسا شرف يفقدان وعيهما أمام عيني ماكرون في قصر الإليزيه
  • 2026-11-12 09:39
انهيار مبنى في نيويورك.. مقتل شخصين وإصابة العشرات
انهيار مبنى في نيويورك.. مقتل شخصين وإصابة العشرات
  • 2026-11-12 08:38
حارس مقبرة الجندي المجهول يوبّخ هيغسيث.. ومسؤولي البنتاغون: بسبب الضحك
حارس مقبرة الجندي المجهول يوبّخ هيغسيث.. ومسؤولي البنتاغون: بسبب الضحك
  • 2026-11-12 08:36
"مشادة من الجحيم".. مكالمة عاصفة بين ترمب ونتنياهو ماذا جرى بينهما ؟
  • 2026-11-12 08:33