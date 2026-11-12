فرنسا تمنع مسؤولا إسرائيليا من دخول أراضيها

خبرني - منعت السلطات الفرنسية، دخول المسؤول الاستيطاني الإسرائيلي يوسي داغان، إلى أراضيها بعد احتجازه في المطار.

وأدان مكتب داغان في بيان الإجراء، مؤكدا أنه أجبر على مغادرة فرنسا بعد وصوله إلى مطار باريس الأسبوع الماضي، دون تحديد تاريخ أو مطار الحادثة.

وقال البيان إنه "خلال مراقبة الجوازات، تم اقتياده جانبا واستجوابه" قبل إبلاغه بأنه ممنوع من دخول الأراضي الفرنسية.

من جهتها، لم تؤكد وزارة الخارجية الفرنسية الترحيل، لكنها شددت على أن "داغان يخضع لحظر إداري من الأراضي بسبب دوره النشط في تنفيذ سياسة الاستيطان في الضفة الغربية". وأضافت أن "بناء المستوطنات مخالف للقانون الدولي ويقوض حل الدولتين".

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الإجراء ضد داغان، المبني "على أسس سياسية وأيديولوجية واضحة"، هو "غير مقبول على الإطلاق"، مضيفة: "ستطالب إسرائيل الحكومة الفرنسية بتفسير وستدرس خطواتها التالية وفقا لذلك".

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل والدول الأوروبية حول مستوطنات الضفة الغربية. وباستثناء القدس الشرقية المضمومة، يعيش أكثر من 500 ألف إسرائيلي في الضفة الغربية في مستوطنات، بين نحو 3 ملايين فلسطيني.

وأعلنت عدة دول، بما فيها فرنسا، في سبتمبر عزمها فرض عقوبات على التجارة مع مستوطنات الضفة الغربية. وأقرت لجنة برلمانية فرنسية يوم الاثنين مشروع قانون يهدف إلى حظر استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية والخدمات المساهمة في بناء المستوطنات.