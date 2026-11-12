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التحالف يعلن اعتراض وتدمير مسيرة في الرياض

  • 12 نوفمبر 2026
  • 09:32
التحالف يعلن اعتراض وتدمير مسيرة في الرياض

خبرني - أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي، اليوم الخميس، اعتراض وتدمير مسيرة في منطقة الرياض.
جاء ذلك، بعد ساعات قليلة من الإعلان عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي في المنطقة الشرقية.
وكان الحوثيون أعلنوا في بيان يوم الأربعاء استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومحطة الضخ رقم 11 في منطقة ينبع، ونفوا الاتهامات باستهداف مكة المكرمة.

في غضون ذلك، تشهد جبهات عدة في اليمن تصعيدا عسكريا متواصلا، مع احتدام المعارك في مأرب والجوف ولحج، واتساع رقعة الاشتباكات على أكثر من محور.

يذكر أنه منذ الاثنين 5 أكتوبر، اندلعت مواجهات برية وضربات صاروخية ألهبت الجبهات بين صنعاء وعدن والرياض، في تصعيد هو الأعنف منذ سنوات بين الحوثيين والقوات الحكومية والتحالف. 

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