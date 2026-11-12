صلاح ملك تقييمات الدوري التركي بعد 11 جولة

خبرني - تصدر المصري محمد صلاح لاعب طرابزون سبور قائمة أفضل لاعبي الدوري التركي وفق تقييمات شبكة "سوفاسكور" بعد مرور 11 جولة من المسابقة متفوقا على النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم غلطة سراي.

وحصل صلاح على تقييم 7.95 من 10 ليحتل المركز الأول، وجاء أوسيمين في المركز الثاني بتقييم 7.89، فيما حل الكاميروني أندريه أونانا حارس مرمى طرابزون سبور ثالثا بتقييم 7.86، والبرازيلي إيدرسون حارس فنربخشة رابعا بتقييم 7.78.

وجاء تصدر صلاح للتقييمات بعد تألقه في مواجهة فريقه أمام ألانيا سبور ضمن الجولة الحادية عشرة، والتي انتهت بفوز طرابزون سبور بهدفين دون مقابل، حيث سجل صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 34، وحصل على تقييم 8.5 من 10، وهو الأعلى بين لاعبي الفريقين.

وسدد صلاح خمس كرات وقدم ثلاث تمريرات مفتاحية ونجح في مراوغتيه خلال اللقاء، قبل مغادرته الملعب في الدقيقة 89، وفقا لما أوردته شبكة "سوفاسكور".

وفي سياق متصل، كشفت تقارير إعلامية تركية عن رغبة إدارة طرابزون سبور في تمديد عقد صلاح، بعدما أبدت رضاها عن مستوياته منذ انضمامه، رغم أن عقده الحالي يمتد حتى يونيو 2028، دون إعلان رسمي عن اتفاق جديد.