خبرني - ضجت الأوساط السودانية بإعلان البعثة الأثرية المشتركة بين المركز البولندي لآثار التراث المتوسطي بجامعة وارسو والهيئة القومية للآثار والمتاحف بالسودان، عن نتائج تنقيبية وميدانية وُصفت بـ "غير المسبوقة" في موقع مدينة "دنقلا العجوز" بالولاية الشمالية.

وكشفت البعثة، عبر موقعها الرسمي، عن أجزاء جديدة وتفاصيل معمارية من صرح أثري يُعتقد أنه "كنيسة يسوع الكبرى"، وهو المبنى الذي تصفه مصادر تاريخية بأنه الكنيسة الأكبر والأعرق في إقليم النوبة خلال العصور الوسطى.

تاريخ عريق وعمارة استثنائية

تُعتبر دنقلا العجوز المعروفة تاريخياً باسم "تونجول" والواقعة بين الشلالين الثالث والرابع على الضفة الشرقية لنهر النيل، من أهم المراكز الحضارية والأثرية في إفريقيا.

وتأسست المدينة كقلعة عسكرية في القرن الخامس الميلادي، ثم تحولت لتصبح العاصمة السياسية والثقافية لمملكة "المقرَّة" المسيحية من القرن السادس وحتى القرن الخامس عشر الميلادي.

وعلى امتداد تاريخها، ظلت المدينة مركزاً سياسياً ودينياً وثقافياً رئيساً، وشهدت تحولات انعكست في مبانيها وآثارها، كما حظيت بعلاقات سياسية واقتصادية وثيقة مع العالم البيزنطي وعمق العالم الإسلامي.

تمكنت بي بي سي من التواصل مع،عضو الفريق الأثري بدنقلا والباحث الأكاديمي المتخصص في البقايا النباتية الأثرية، الدكتور محمد نصر الدين، الذي قال إن الحفريات المتواصلة في الموقع منذ ستينات القرن الماضي كشفت عن ثراء استثنائي في العمارة الدينية والمدنية.

وأوضح أن أعمال التنقيب أسفرت عن الكشف عن عدة كنائس وأديرة، من أبرزها كنيسة الأعمدة الجرانيتية، والكنيسة الصليبية، وكنيسة رئيس الملائكة رافائيل، ودير الثالوث الأقدس، وهي مبانٍ تتميز بعمارتها النوبية المتقدمة وجدارياتها النادرة.

وشهد موسم العمل الميداني الأخير نجاح الباحثين في الوصول للمرة الأولى إلى مستوى الأرضية الأصلية للمبنى عند منطقة المدخل الرئيسي، وذلك بعد إزالة كتل الرمال والردميات، مما كشف عن درج ضخم يمتد إلى داخل الكنيسة، بالإضافة إلى دعامات جدارية كبيرة كانت تُعزز البناء.

ووفقاً للتقديرات الأثرية الأولية، فإن عرض الكنيسة يبلغ نحو 47 متراً وطولها 57 متراً، بارتفاع تقديري يصل إلى 21 متراً، مما يجعل مساحتها الإجمالية تتجاوز مساحة البيت الأبيض في واشنطن.

وظلت أجزاء من الجدران المحيطة بالدرج قائمة حتى ارتفاع يصل إلى 11 متراً تحت سطح التربة، وهو ما يشكل تحدياً هندسياً للبعثة يتطلب تقنيات حفر غير تقليدية للوصول للأعماق البعيدة بحسب خبراء الآثار.

وأوضح رئيس البعثة، البروفيسور "أرتور أوبوفسكي" في إفادة منشورة على الموقع الرسمي للبعثة، أن هذا الصرح يُمثل نقطة تحول في تاريخ الهندسة المعمارية بالإقليم مضيفاً: "مثلما شكّلت كاتدرائية آيا صوفيا في القسطنطينية نموذجاً موجهاً للعمارة البيزنطية، فإن كنيسة يسوع الكبرى تُعد المترشح الطبيعي لتأدية هذا الدور في النوبة وشمال شرق أفريقيا".

ويعتبر خبراء الآثار أن هذا الاكتشاف يُعيد تشكيل الفهم الأثري للتخطيط العمراني والديني لمدينة دنقلا العجوز، إذ كانت الأبحاث السابقة تعتمد كنيسة أخرى تقع خارج أسوار المدينة بصفتها الكاتدرائية الرئيسية، وهو مفهوم بات موضع مراجعة جذرية حالياً.

وعلى الرغم من الإشارات التي ترجح أن المبنى يمثل "كنيسة يسوع الكبرى"، شدد الدكتور محمد نصر الدين في حديثه لبي بي سي على أنه نظراً لعدم اكتمال أعمال التنقيب والدراسة الأثرية للمبنى بعد، فإنه ينبغي التعامل بحذر مع تحديد وظيفة المبنى النهائية وتاريخه وتفسير تفاصيله المعمارية، إلى حين استكمال التحليلات الميدانية، ونشر النتائج العلمية رسمياً من الفريق المختص.

نصوص يونانية وكنيسة علوية

وتمثلت إحدى المفاجآت الكبرى أثناء العمل الميداني في الكشف عن كنيسة ثانية شغلت الطابق العلوي لمبنى مُضاف إلى الجانب الشرقي من الكاتدرائية.

وعلى الرغم من تداعي جدرانها إلى ارتفاع متر واحد تقريباً، احتوت الردميات على مئات القطع الجصّية الملونة التي تتطلب جهوداً ترميمية مكثفة، وتُكمل الاكتشاف الذي تحقق عام 2023 لكنيسة أخرى مُضافة بالجانب الشمالي ترتبط بالملك النوبي "داود".

كما عثرت البعثة بين ردميات هذه الكنيسة الملحقة على قطع جصية تحمل كتابات باللغة اليونانية القديمة.

وأوضحت خبيرة قراءة النصوص بالبعثة، الدكتورة "آغاتا ديبتولا"، أن التحليلات أظهرت أن هذه الكتابات تُشكل أجزاءً من ترانيم وأناشيد إنجيلية ملحقة بسفر المزامير، ومن أبرزها نص "صلاة حنّة" (أم النبي صموئيل).

وتميزت النصوص بكتابتها بخط كتابي دقيق وبحروف صغيرة جداً لا يتجاوز ارتفاعها نصف سنتيمتر، وتُعد هذه المرة الأولى التي تُكتشف فيها أجزاء من هذه الأناشيد في الموقع.

دلائل على الانفتاح العالمي

وفي إطار تكامل العلوم الأثرية، أشار الدكتور محمد نصر الدين المشارك ضمن الفريق الأثري بدنقلا منذ عام 2018 والمتخصص في علم آثار النبات، إلى أهمية دراسة الشواهد البيئية غير المعمارية لفهم النمط المعيشي للمجتمع النوبي.

وأوضح أن التحليلات المخبرية للبقايا النباتية كشفت عن زراعة حبوب رئيسية مثل الذرة والقمح والشعير، إلى جانب البقوليات والخضروات.

وأضاف: "أظهرت أبحاث بذور التبغ المكتشفة في طبقات الموقع دلائل أثرية مبكرة على وصول هذا النبات للمنطقة عقب انتقاله من الأمريكتين، مما يعكس اتساع شبكة التبادلات التجارية والثقافية للمدينة مع العالم الخارجي".

عقود من العمل توجت باكتشاف فريد

وتنفذ البعثة البولندية أعمالها بالتنسيق مع الهيئة القومية للآثار والمتاحف بالسودان منذ عقود، بحسب توضيح صدر من وزارة الثقافة والإعلام السودانية، وقالت الوزارة إن هذه البعثة جاءت ثمرة تعاون علمي مستمر منذ عقود مع المركز البولندي لآثار البحر الأبيض المتوسط بجامعة وارسو، مشيرة إلى أن البعثة تعمل بترخيص رسمي وإشراف مباشر من الهيئة العامة للآثار والمتاحف.

وأوضحت الوزارة أن الاكتشافات المعلنة تعود لنتائج حفريات الموسم الحقلي السابق 2025، مؤكدة أن البعثة تواصل أعمالها التنقيبية والميدانية في الموقع خلال الموسم الحالي 2026.

وكان هذا الموقع قد شهد أواخر عام 2024 موجة فيضانات تُعد الأشد منذ عام 1988، ما دفع الفريق بالتعاون مع كلية الهندسة المدنية بجامعة وارسو للتكنولوجيا لتركيب أسقف وهياكل حماية هندسية للمباني الأثرية قبل بدء أعمال التنقيب.

وفي ظل هشاشة مباني الطوب اللبن أمام التعرية والأمطار، تتواصل جهود حماية التراث وتأهيل الكوادر السودانية وتجهيز ملف إدراج الموقع ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو.

ما التحديات التي تواجه الحفاظ على هذا الإرث؟

يرى الأكاديمي وعضو الفريق الأثري الدكتور محمد نصر الدين أن الحفاظ على هذا الإرث يظل تحدياً كبيراً.

مشيراً إلى أن كثير من مباني الموقع شُيدت بالطوب اللبن، وهي مواد تتأثر بالعوامل الطبيعية، مثل الأمطار والسيول والرطوبة والتعرية، فضلاً عن تأثير الزمن.

ويضيف "استمرار أعمال التوثيق والترميم والصيانة، وتوفير التمويل اللازم، وتعزيز التعاون بين المؤسسات السودانية والبعثات الدولية، أمور ضرورية لحماية الموقع.

كما أن الاستثمار في تدريب وتأهيل جيل جديد من الباحثين والآثاريين السودانيين، وإشراك المجتمع المحلي في جهود حماية التراث، يمثلان جزءاً أساسياً من استدامة هذه الجهود".

ويقول إن هذا الاكتشاف يضيف فصلاً مهماً إلى سجل دنقلا العجوز الأثري، لكنه لا يمثل سوى جزء من قصة موقع لا تزال أرضه تخفي الكثير من الأسرار.