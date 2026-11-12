إنفانتينو مهدد بالمثول أمام الكونغرس الأمريكي

خبرني - قد يجد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نفسه أمام استجواب في الكونغرس الأمريكي خلال يناير، على خلفية تحقيق في علاقات الاتحاد بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت صحيفة "ذا تليغراف" البريطانية، نقلا عن موقع "سبورت ميل"، أن إنفانتينو قد يستدعى للإدلاء بشهادته أمام الكونغرس، في إطار تحقيق يقوده النائب الديمقراطي جيمي راسكين بشأن طبيعة العلاقات بين "فيفا" وترامب وإدارته وشركته العائلية "ترامب أورغانيزيشن".

وبحسب التقرير، فإن فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي قد يمهد الطريق أمام راسكين لتولي رئاسة اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي في يناير، وهو ما يمنحه صلاحيات استدعاء رئيس "فيفا" رسميا، وإلزام الاتحاد بتقديم الوثائق المطلوبة.

وكان راسكين بدأ تحقيقه في يوليو الماضي، مطالبا "فيفا" بالكشف عن وثائق تتعلق باتصالاته مع ترامب وإدارته وشركته العائلية، مع التركيز على عدد من الملفات، أبرزها استئجار الاتحاد مكتبا في برج ترامب بمدينة نيويورك، ومنح الرئيس الأمريكي أول جائزة للسلام من "فيفا" خلال مراسم قرعة كأس العالم في واشنطن، في ديسمبر 2025.

كما طلبت اللجنة وثائق تتعلق بملابسات توظيف مدبرة منزل إنفانتينو في مدينة ميامي، في إطار التحقيق الجاري.

وأشار مصدر داخل اللجنة القضائية بمجلس النواب إلى أن القرار النهائي بشأن ترشيح راسكين لرئاسة اللجنة لم يحسم بعد، ما يعني أن مسألة استدعاء رئيس "فيفا" لا تزال مرتبطة بالتطورات السياسية داخل الكونغرس.