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منتجات تساعد على تجديد الزنك الداعم للمناعة

  • 12 نوفمبر 2026
  • 09:24
منتجات تساعد على تجديد الزنك الداعم للمناعة

خبرني - أفادت الدكتورة آنا ديفينسكايا، أخصائية الكيمياء الحيوية ومختصة بتقويم السلوك الغذائي، أنه يمكن للمحار ولحم البقر أن يساعدا في تعويض نقص الزنك.
ووفقا لها، يساعد المحار ولحم البقر والكبد وبذور اليقطين في تعويض نقص الزنك، وهو عنصر أساسي لعمل منظومة المناعة بشكل طبيعي. ويدخل هذا العنصر في وظائف أكثر من 300 إنزيم.

وتقول: "الزنك مكون لأكثر من 300 إنزيم، ويشارك في الاستجابة المناعية والتئام الجروح. ولا يستطيع الجسم تخزينه، لذلك يجب تناوله يوميا. ووفقا لإرشادات هيئة حماية المستهلك الروسية (Rospotrebnadzor)، يحتاج الشخص البالغ إلى 12 ملغ من الزنك يوميا. ويعتبر المحار أغنى مصدر للزنك، حيث تغطي ست محارات منه أضعاف الاحتياج اليومي. كما ينصح بتناول لحم البقر والكبد وبذور اليقطين والعدس والحمص ضمن نظام غذائي متوازن. ولكن الأهم ليس كمية الزنك في المنتج فحسب، بل أيضا كمية الزنك التي يمتصها الجسم. لأن امتصاص الزنك من الأطعمة الحيوانية يفوق امتصاصه من الأطعمة النباتية".

وتنصح الطبيبة النباتيين بالتركيز على تناولهم لهذا العنصر الغذائي الدقيق. وتشير إلى أنه أثناء الطهي يتسرب جزء من الزنك إلى المرق.

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