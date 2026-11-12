عمان الأهلية تستحدث مساقاً دراسياً جديداً بعنوان (مكافحة التطرّف، والمنصات الرقمية: المخاطر والمواجهة)

خبرني - اقتداء برؤية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم ، في نبذ كافة اشكال التطرف والعنف ، ومواجهة لمخاطر المنصات الرقمية، وترسيخا للدور الوطني والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات الأكاديمية ، قامت جامعة عمان الاهلية باستحداث مساق دراسي جديد بعنوان : «مكافحة التطرف، والمنصات الرقمية : المخاطر والمواجهة».

وذلك بهدف إعداد وبناء جيل واعٍ قادر على مواجهة التحديات الفكرية المعاصرة ومؤمن بقضايا وطنه وأمته، إلى جانب توفير بيئة أكاديمية آمنة، وتنمية الوعي الفكري لدى الطلبة، وتعريفهم بمخاطر العنف والفكر المتطرف ومخاطر المنصات الرقمية وآثارها وكيفية مجابهتها الى جانب ترسيخ قيم المواطنة والانتماء.