لماذا ينتقل هاتفك تلقائياً بين الواي فاي وبيانات الهاتف؟

خبرني - قد يكون من المزعج أن تنقطع مكالمة عبر FaceTime فجأة لأن هاتفك قرر الانتقال من شبكة الواي فاي إلى بيانات الهاتف في منتصف المكالمة. لكن الجهاز في هذه الحالة يحاول ببساطة الحفاظ على اتصال مستقر بالإنترنت، حتى إذا اضطر إلى تغيير نوع الشبكة المستخدمة.

وعادة ما يشير انتقال الهاتف من الواي فاي إلى بيانات الهاتف إلى وجود مشكلة في اتصال الواي فاي، سواء بسبب ضعف الإشارة أو تراجع سرعة الإنترنت أو انقطاع الاتصال بالشبكة.

وتُصمم الهواتف الذكية بحيث تحافظ على اتصال المستخدم بالإنترنت قدر الإمكان، لذلك تراقب الأجهزة باستمرار مجموعة من المؤشرات، تشمل قوة إشارة الشبكة وسرعة نقل البيانات وزمن الاستجابة ومدى نجاح وصول حزم البيانات.

كما يستطيع الهاتف تقييم أداء الشبكات المتاحة له، واستخدام هذه المعلومات لاتخاذ قرارات فورية بشأن أفضل اتصال يمكن الاعتماد عليه في كل لحظة، بحسب تقرير نشره موقع "engadget" واطلعت عليه "العربية Business".

وغالباً ما يحدث الانتقال بين الشبكتين دون أن يلاحظه المستخدم، بما يساعد على تجنب انقطاع الاتصال أو توقف تشغيل مقاطع الفيديو مؤقتاً بسبب التخزين المؤقت.



لكن عملية الانتقال لا تكون سلسة دائماً، وقد تؤدي أحياناً إلى المشكلة التي صُممت الميزة أساساً لتجنبها.

ورغم أن التبديل التلقائي يهدف إلى إبقاء الهاتف متصلاً بالإنترنت، فإنه قد يؤدي إلى استهلاك باقة بيانات الهاتف دون علم المستخدم، أو تعطيل بعض العمليات التي تتطلب الاتصال بشبكة الواي فاي تحديداً.

وهناك عدة عوامل قد تدفع الهاتف إلى الانتقال تلقائياً إلى بيانات الهاتف، أبرزها ضعف إشارة الواي فاي، أو اتصال الهاتف بشبكة لا توفر إنترنت، أو تفعيل بعض إعدادات الاتصال التلقائي.

ما أسباب انتقال الهاتف تلقائياً من الواي فاي إلى بيانات الهاتف؟

هناك ثلاثة أسباب رئيسية قد تفسر انتقال هاتفك المتكرر بين الشبكتين:

ضعف إشارة شبكة الواي فاي

قد ينتقل الهاتف إلى بيانات الهاتف عندما تصبح إشارة الواي فاي ضعيفة للغاية، وهو ما يحدث غالباً عند الابتعاد عن جهاز التوجيه (الراوتر)، أو عندما تعترض الجدران والأجسام المختلفة طريق الإشارة.

وتختلف نطاقات تردد الواي فاي من حيث مدى التغطية وسرعة الاتصال وقدرتها على اختراق العوائق.

فعلى سبيل المثال، يوفر نطاق 2.4 غيغاهرتز أوسع نطاق تغطية، إذ يمكن أن يصل مداه تقريباً إلى 150 أو 300 قدم، كما يتمتع بقدرة أفضل على اختراق الجدران والأجسام مقارنة بالنطاقات الأعلى.

أما نطاق 5 غيغاهرتز، فيوفر سرعات أعلى، لكنه يتمتع بمدى أقصر يتراوح تقريباً بين 100 و150 قدماً، كما تتراجع قدرته على اختراق الجدران والعوائق.

ويأتي نطاق 6 غيغاهرتز الأحدث بسرعات أعلى، لكنه يتمتع بأقصر مدى تغطية بين هذه النطاقات، فضلاً عن ضعف قدرته على اختراق الأجسام والعوائق.

اتصال الهاتف بشبكة الواي فاي لا توفر الإنترنت

من الأسباب الشائعة أيضاً أن يكون الهاتف متصلاً بشبكة الواي فاي، لكن هذه الشبكة لا تستطيع الوصول إلى الإنترنت.

ولا يكون مزود خدمة الإنترنت (ISP) مسؤولاً بالضرورة عن المشكلة، إذ قد تنتج عن ازدحام الشبكة أو وجود خلل في جهاز التوجيه نفسه.

وفي هذه الحالة، يكتشف الهاتف أن اتصال الواي فاي لا يوفر وصولاً فعلياً إلى الإنترنت، فيتحول تلقائياً إلى بيانات الهاتف لتجنب انقطاع الخدمة.

إعدادات التبديل التلقائي في الهاتف

تحتوي معظم الهواتف الذكية على ميزات تتيح الانتقال تلقائياً إلى بيانات الهاتف عندما يصبح اتصال الواي فاي ضعيفاً أو غير مستقر.

وتختلف أسماء هذه الميزات وطريقة عملها باختلاف الشركة المصنعة ونظام التشغيل.

ومن الأمثلة على ذلك ميزة Connectivity Assist في نظام iOS 27، التي تستخدم بيانات الهاتف إلى جانب اتصال Wi-Fi للمساعدة في الحفاظ على استقرار الاتصال بالإنترنت.

كيف تعرف السبب وراء التبديل المتكرر بين الشبكتين؟

بدلاً من التخمين، يمكنك تحديد سبب المشكلة من خلال ملاحظة الظروف التي تحدث فيها.

- إذا ظهرت رسالة تفيد بعدم وجود اتصال بالإنترنت: فهذا يشير غالباً إلى أن شبكة Wi-Fi فقدت إمكانية الوصول إلى الإنترنت، وهنا ينبغي فحص جهاز الراوتر والتواصل مع مزود الخدمة إذا استمرت المشكلة.

- إذا حدث الانتقال في غرف معينة فقط: فمن المرجح أن تكون المشكلة مرتبطة بضعف إشارة الواي فاي أو وجود عوائق تمنع وصولها بصورة جيدة.

- إذا كانت الأجهزة الأخرى تعمل بصورة طبيعية على الشبكة نفسها: بينما ينتقل هاتفك وحده إلى بيانات الهاتف، فقد تكون إحدى ميزات التبديل التلقائي هي السبب.

كيف تمنع هاتفك من الانتقال تلقائياً إلى بيانات الهاتف؟

يمكنك إيقاف الإعدادات المسؤولة عن التبديل التلقائي بين الشبكتين، لكن يجب الانتباه إلى أن ذلك قد يؤدي إلى استمرار الهاتف في استخدام اتصال الواي فاي ضعيف بدلاً من الانتقال إلى شبكة أكثر استقراراً.

وتختلف خطوات تعطيل هذه الميزات بحسب نوع الهاتف ونظام التشغيل.

على هواتف آيفون:

إذا كنت تستخدم نظام iOS 27، يمكنك تعطيل ميزة Connectivity Assist من خلال الخطوات التالية:

1. افتح تطبيق الإعدادات (Settings).

2. انتقل إلى Wi-Fi.

3. عطّل خيار Connectivity Assist.

أما في نظام iOS 26 والإصدارات الأقدم، فيمكن تعطيل ميزة Wi-Fi Assist من خلال:

1. افتح Settings.

2. انتقل إلى Cellular أو Mobile Service.

3. ابحث عن خيار Wi-Fi Assist وأوقف تشغيله.

على هواتف سامسونغ Galaxy:

1. افتح الإعدادات (Settings).

2. انتقل إلى Connections.

3. اختر Wi-Fi.

4. اضغط على قائمة النقاط الثلاث.

5. افتح Intelligent Wi-Fi.

6. عطّل خيار Switch to mobile data.

على هواتف Google Pixel:

1. افتح Settings.

2. انتقل إلى Network & Internet.

3. اختر Internet.

4. افتح Wi-Fi preferences.

5. عطّل خيار Switch to mobile data automatically.

كيف تعالج مشكلة ضعف اتصال الواي فاي؟

بعد إيقاف التبديل التلقائي، من الأفضل معالجة السبب الأساسي الذي يدفع الهاتف إلى تغيير الشبكة.

إذا كانت المشكلة مرتبطة بضعف نطاق التغطية، يمكنك تجربة الاتصال بنطاق 2.4 غيغاهرتز بدلاً من 5 غيغاهرتز أو 6 غيغاهرتز، نظراً إلى أن نطاقه أوسع وقدرته على اختراق الجدران والعوائق أفضل.

وإذا لم يكن ذلك كافياً، يمكنك الاستعانة بأجهزة توسيع نطاق تغطية Wi-Fi (Wi-Fi Extenders)، أو أنظمة الشبكات المتداخلة (Wi-Fi Mesh)، التي تساعد على تحسين تغطية الإنترنت في مختلف غرف المنزل.

أما إذا كان اتصال Wi-Fi بالإنترنت ينقطع باستمرار، فيمكنك تجربة إعادة تشغيل جهاز الراوتر من خلال فصله عن الكهرباء لمدة لا تقل عن 30 ثانية، ثم إعادة توصيله والتحقق من استقرار الاتصال.

ومن المهم أيضاً التأكد من عدم وجود عطل لدى مزود خدمة الإنترنت، وفحص تحديثات البرامج الثابتة (Firmware) الخاصة بالراوتر وتثبيتها إذا كانت متاحة.

وفي حال كنت ترغب في الاحتفاظ بميزة الانتقال التلقائي إلى بيانات الهاتف لضمان اتصال أفضل، لكنك تريد الحد من استهلاك باقة الإنترنت، يمكنك ضبط بعض التطبيقات والمهام بحيث لا تعمل إلا عند الاتصال بشبكة Wi-Fi.

فعلى سبيل المثال، تتيح تطبيقات عديدة قصر عمليات تنزيل الملفات والنسخ الاحتياطي السحابي ومزامنة البيانات على الاتصال بشبكات الواي فاي فقط، ما يساعد على تقليل استهلاك بيانات الهاتف دون التضحية بميزة التبديل التلقائي بالكامل.