ماذا نعرف عن مضاعفات الولادة التي (لا تختفي أبداً)؟

خبرني - من سلس البول والبراز إلى الألم المزمن، لا تزال ملايين النساء يعانين من مضاعفات الولادة حتى بعد مرور عقود عليها.

تحذير: يتضمن هذا التقرير تفاصيل عن تجارب طبية مؤلمة قد يجدها بعض القراء مزعجة.

نحن في عام 2024، وأنا في المستشفى مجدداً، حيث إنني أعاني منذ نحو 36 ساعة من ألم لا يستطيع حتى المورفين تخفيفه.

وكما سيكتشف الجراحون عندما يفتحون بطني، فقد اندفعت أجزاء من أمعائي عبر فجوة في جدار البطن، ما أدى إلى حدوث ثقب في الأمعاء وتراكم القيح داخل تجويف البطن، متسبباً بعدوى خطيرة.

وبينما أنتظر العملية، أرسلت إلى زوجي رسالة نصية تتضمن جميع تفاصيل حساباتي المصرفية، تحسباً لألا أنجو، كان الألم لا يحتمل، وكنت أعاني من محاولات متكررة للتقيؤ، رغم أنني لم أتناول الطعام منذ يومين.

استغرقت الجراحة خمس ساعات، وعندما استيقظت عند منتصف الليل، كنت لا أزال تحت تأثير التخدير في وحدة العناية المركزة، ولدي شق جراحي بطول 15 سنتيمتراً يمتد من السرة إلى الحوض، وأنبوب كبير لتصريف السوائل من بطني.

كيف وصلت إلى هذه الحالة؟ وما علاقة كل ذلك بالولادة؟

من المعروف أن الولادة قد تنطوي على مخاطر، لكن ما لا يحظى بالقدر نفسه من الاهتمام هو المشكلات الجسدية التي يمكن أن تستمر بعد السنوات الأولى من الولادة، وتؤثر في النساء حتى بعد مرور عقود.

ورغم أن حالتي تحديداً نادرة، فإن المضاعفات المرتبطة بالولادة التي تظهر في مراحل لاحقة من الحياة شائعة بدرجة تثير القلق.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 40 مليون امرأة حول العالم يتأثرن سنوياً بمضاعفات تستمر أشهراً أو سنوات، وتتراوح هذه المضاعفات بين سلس البول والبراز والألم المزمن، وصولاً إلى تشكل أنسجة ندبية قد تسبب مشكلات معوية تهدد الحياة، أو تؤثر في القدرة على الإنجاب مستقبلاً.

وبعض هذه المشكلات، كما حدث معي، لا يظهر إلا بعد سنوات، وقد يستمر إلى أجل غير مسمى.

تحدثت إلى عدد من النساء والخبراء للحصول على صورة أشمل للأضرار الجسدية والنفسية المستمرة التي يمكن أن تسببها الولادة، واستمعت إلى تجارب نساء شعرن في كثير من الأحيان بأن أحداً لا يصغي إليهن، أو الأسوأ من ذلك، بأن العلاج ليس متاحاً لهن.

لم أكن أنوي العودة إلى تجربتي الشخصية في هذا المقال، لأنني لا أحب الشعور بالضعف، لكنني آمل أن يساعد الحديث عن هذه المضاعفات، وزيادة الوعي بمخاطر الولادة وسبل الحصول على الدعم، نساء أخريات على اكتساب مزيد من الثقة والقدرة على المطالبة بالرعاية التي يحتجن إليها.

إنها قصة قديمة قدم الزمن، فالولادة محفوفة بالمخاطر، وقد تؤدي إلى مضاعفات، أو ما هو أسوأ، للأم والطفل، ولحسن الحظ، أصبحت وفيات الأمهات أقل شيوعاً في أنحاء كثيرة من العالم، فبين عامي 2000 و2023، انخفض معدل وفيات الأمهات مقارنة بعدد المواليد الأحياء بنسبة 40 في المئة عالمياً.

لكن التركيز على خفض وفيات الأمهات أدى إلى عدم إيلاء الآثار طويلة الأمد للمخاض والولادة الاهتمام الكافي، وفق مراجعة عالمية واسعة أجراها فريق من الباحثين الدوليين عام 2024.

ويقول جوشوا فوغل، المتخصص في وبائيات الفترة المحيطة بالولادة في معهد بيرنت بأستراليا، والباحث الرئيسي في المراجعة، إن من المثير للقلق أن كثيراً من النساء لا يستطعن المطالبة بالدعم لأنفسهن، خصوصاً أن التمييز بين الأعراض الطبيعية وتلك التي تستدعي الفحص قد لا يكون واضحاً.

ويضيف: "لقد أذهلني التنوع الهائل لهذه المضاعفات إلى درجة يصعب استيعابها".

في حالتي، بدأت المشكلات مع ولادة قيصرية طارئة، وبعد أربعة أيام من ولادة ابنتي، عدت إلى المستشفى لإجراء جراحة طارئة أخرى، فقد انفتحت الغرز الجراحية بالكامل، وعانيت من مضاعفات خطيرة في الأمعاء.

كانت تجربة صادمة، وصنفت باعتبارها ما يعرف طبياً بـ"حادث لا ينبغي وقوعه" وكان بالإمكان تجنبه.

لكنني كنت سعيدة لأن ابنتي المولودة حديثاً كانت بخير، فوضعت التجربة خلف ظهري وركزت على مدى حظنا لأننا نجونا معاً.

مرت سبع سنوات، شهدت خلالها حملاً آخر، وبدا أن كل شيء عاد إلى طبيعته، ثم، بعد ظهر أحد أيام الأربعاء، شعرت بألم مفاجئ في البطن، أخذ يزداد تدريجياً.

كنت أعمل، وأتذكر أنني شاركت في اجتماع عبر الفيديو وأنا مستلقية على السرير، مع إبقاء الكاميرا مغلقة، على أمل أن يزول الألم قريباً، وبحلول الساعة الرابعة والنصف عصراً، أرسلت إلى زوجي رسالة قلت فيها: "الأمر سيئ جداً، أستطيع أن أرى بطني يتحرك".

ومع ذلك، ظللت أعتقد أنني أعاني من عدوى معوية شديدة، لكنني أدرك الآن، بعد استرجاع ما حدث، أنني لم أعد أفكر بعقلانية، وربما لهذا السبب تمكنت بطريقة ما من جمع ما تبقى لدي من طاقة للذهاب إلى المدرسة واصطحاب أطفالي، بل ورفعت دراجة أحدهم إلى السيارة.

لكن الألم ازداد سوءاً.

وفي النهاية، اتصل زوجي بأخته، وهي طبيبة، فقالت إن السبب قد يكون التصاقات، أي أنسجة ندبية تشكلت نتيجة الجراحة القيصرية، وتسببت بانسداد في الأمعاء.

وعندما بدأت أتقيأ، طلبت مني الاتصال بالإسعاف، لكن لم تكن هناك سيارة إسعاف متاحة، فاستقللت سيارة أجرة، رغم أنني بالكاد كنت أستطيع الوقوف.

وفي المستشفى، تأكد الأطباء من وجود انسداد معوي، بعد أن أدت الجراحة القيصرية الأولى، ثم الخطأ الطبي الذي استدعى الجراحة الثانية، إلى تشكل أنسجة ندبية كثيفة داخل بطني، بدأت تعيق تدفق الدم إلى أمعائي.

وفي بعض الحالات، يزول انسداد الأمعاء من تلقاء نفسه، لذلك أمضيت 36 ساعة من الألم الشديد في انتظار معرفة ما إذا كنت سأحتاج إلى جراحة.

وفي اليوم الثاني، ارتفعت حرارتي بشدة، وأظهرت تحاليل الدم ارتفاع مستوى البروتين المتفاعل C، وهو مؤشر على وجود التهاب، من 1 إلى 311، علماً أن المستوى الطبيعي يقل عن 5.

وتقرر إجراء العملية في أسرع وقت ممكن، رغم أن عبارة "في أسرع وقت" داخل مستشفى مزدحم تعني الانتظار خمس ساعات أخرى من الألم.

بعد العملية، أخبرني الجراح أنها سارت على نحو جيد، رغم أنها كانت أكثر تعقيداً مما توقعه الفريق الطبي، واستأصل الجراحون 60 سنتيمتراً من أمعائي، بعدما حرمت تلك الأجزاء من الدم والأكسجين، لكن العملية أنقذت حياتي.

ومع مرور الوقت، تعافيت مجدداً بصورة جيدة، وقلت لنفسي، بتجلدي المعتاد: "كان من الممكن أن يكون الأمر أسوأ".

لكن المضاعفات الطبية لم تنته عند هذا الحد.

ترتفع معدلات الولادة القيصرية حول العالم، إذ تشكل نحو 21 في المئة من جميع الولادات، وفي بعض البلدان، تصل النسبة إلى 58 في المئة، كما في جمهورية الدومينيكان، بينما تتجاوز 32 في المئة في الولايات المتحدة.

وقد تكون الولادة القيصرية ضرورية لحماية صحة الأم والطفل، لكنها قد تنطوي على مخاطر أعلى للإصابة بمضاعفات، بحسب سو داون، أستاذة القبالة في جامعة لانكشاير، وعندما تحدث، فإنها لا تظهر بالضرورة على الفور.

فقد وجدت دراسة أمريكية تابعت 43,646 أماً على مدى 50 عاماً أن النساء اللواتي خضعن لعمليات قيصرية كن أكثر عرضة للوفاة خلال فترة المتابعة بنسبة 16 في المئة مقارنة بمن ولدن طبيعياً.

كما رصدت الدراسة ارتفاعاً في مخاطر الوفاة الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وأمراض الجهاز التنفسي والعدوى وأمراض الكلى.

وتقول ستيفاني هينكل، المتخصصة في وبائيات الفترة المحيطة بالولادة بجامعة بنسلفانيا الأمريكية، والمشاركة في إعداد الدراسة، إن أسباب هذا الارتباط لم تتضح بعد.

فقد كانت النساء اللواتي خضعن لعمليات قيصرية، في المتوسط، أكبر سناً وأكثر ارتفاعاً في مؤشر كتلة الجسم، وأكثر احتمالاً للتدخين أو الإصابة بالسكري أو غيره من الحالات الصحية السابقة، لكن العلاقة ظلت قائمة حتى بعد أن أخذ الباحثون هذه العوامل في الاعتبار.

وتوضح هينكل أن أحد التفسيرات المحتملة هو أن الولادة القيصرية قد تكون مؤشراً على حالة صحية عامة أقل جودة.

وتضيف: "هناك احتمال آخر يتمثل في أن الجراحة نفسها تؤثر في الصحة على المدى الطويل، مثلاً عبر مضاعفات مثل العدوى أو الجلطات الدموية أو المشكلات القلبية الوعائية، أو من خلال الأنسجة الندبية والمضاعفات في حالات الحمل اللاحقة".

ومن الواضح أن هناك مخاطر عديدة طويلة الأمد مرتبطة بالولادة القيصرية، فقد تزيد من خطر الحمل خارج الرحم، وهي حالة تنمو فيها البويضة المخصبة خارج الرحم.

كما قد تزيد الندوب الناتجة عنها من خطر الإصابة بالمشيمة الملتصقة، وهي حالة تلتصق فيها المشيمة بعمق غير طبيعي داخل جدار الرحم.

لم أفكر أنا، وكثير من النساء اللواتي أعرفهن، كثيراً في هذه المخاطر، لأن العمليات القيصرية أصبحت شائعة ومألوفة إلى حد يجعل من السهل نسيان أنها جراحة كبرى في البطن.

في مفارقة قاسية، أدى العلاج الجراحي الذي احتجت إليه بعد انسداد الأمعاء الأول إلى تشكل مزيد من الأنسجة الندبية داخل بطني.

ولهذا السبب، وبعد أربعة أشهر، تكررت المشكلة نفسها، وعدت إلى غرفة العمليات لإجراء جراحة طارئة أخرى.

ولحسن الحظ، لم تحدث هذه المرة عدوى أو ثقوب في الأمعاء، لأن الفريق الطبي أجرى الجراحة في اليوم نفسه.

وأبلغت بأن المشكلة قد تتكرر في اليوم التالي، أو بعد عدة عقود، أو ربما لا تتكرر أبداً، فأنا الآن معرضة طوال حياتي لخطر حدوثها مجدداً.

وكما تظهر حالتي، يمكن لأي شخص يخضع لجراحة في البطن أن تتشكل لديه أنسجة ندبية.

ووجدت دراسة أجريت عام 2017 على نساء في السويد أن 37 في المئة من النساء اللواتي خضعن سابقاً لعملية قيصرية كانت لديهن التصاقات داخل البطن، مقارنة بنسبة 10 في المئة بين النساء اللواتي لم يخضعن لعملية قيصرية من قبل.

ولأن هذه الالتصاقات قد تربط الأعضاء الداخلية بعضها ببعض، فإنها قد تسبب آلاماً في البطن وانسداداً معوياً، فضلاً عن زيادة طفيفة في مخاطر وفاة الأم أو الرضيع في حالات الحمل اللاحقة، وهي مخاطر تكون أعلى عندما تكون الولادة طارئة.

كما يمكن أن تجعل الالتصاقات العمليات القيصرية اللاحقة أكثر تعقيداً من الناحية الجراحية، ما يزيد خطر حدوث تمزقات في المثانة والأمعاء.

وتقول داون إن ارتفاع معدلات الولادة القيصرية يعني أن مزيداً من النساء قد يصبحن معرضات لهذه المضاعفات.

الولادة الطبيعية قد تسبب أضراراً جسدية دائمة

يمكن أن تنشأ مضاعفات عديدة أيضاً نتيجة الولادة الطبيعية، حيث إن هيذر بارنز، التي أصبحت الآن في منتصف السبعينيات من عمرها، تعرضت لتمزق من الدرجة الرابعة أثناء ولادة ابنتها قبل أكثر من 40 عاماً.

ويعني ذلك تمزق العضلة العاصرة الشرجية، المسؤولة عن التحكم في خروج الغازات والبراز، إلى جانب تمزق بطانة الشرج أو المستقيم.

أكثر المضاعفات طويلة الأمد شيوعاً:

عسر الجماع، أي صعوبة ممارسة العلاقة الجنسية أو الشعور بالألم خلالها: 35 في المئة.

آلام أسفل الظهر: 32 في المئة.

سلس البول: بين 8 و31 في المئة.

القلق: بين 9 و24 في المئة.

سلس البراز: 19 في المئة.

الاكتئاب: بين 11 و17 في المئة.

رهاب الولادة: بين 6 و15 في المئة.

ألم العجان، وهو المنطقة الواقعة بين المهبل والشرج: 11 في المئة.

العقم الثانوي، أي صعوبة الحمل مجدداً بعد حمل سابق: 11 في المئة.

وتشمل الحالات الأخرى الأقل شيوعاً هبوط أعضاء الحوض، واضطراب ما بعد الصدمة، واضطرابات الغدة الدرقية، وإصابات الأعصاب، واعتلال عضلة القلب المرتبط بفترة الحمل والولادة، والناسور الولادي.

ولا تزال بارنز تعاني حتى اليوم من آلام مزمنة ومضاعفات ناجمة عن استخدام ملقط الولادة، وهو أداة معدنية منحنية استُخدمت للمساعدة في إخراج ابنتها بعدما تعثر خروجها أثناء الولادة، ما تسبب في إصابتها بسلس البراز وآلام في منطقة العجان وتلف في العصب الفرجي.

وتقول: "أعاني من الألم كل يوم، ولا أحصل على يوم واحد من الراحة".

وتجربة بارنز ليست حالة استثنائية.

فسلس البول والبراز من المشكلات الشائعة للغاية بعد مرور عقود على الولادة، خصوصاً لدى النساء اللواتي يلدن مهبلياً.

ووجدت إحدى الدراسات، التي تناولت حالات نساء بعد مرور ما بين 20 و26 عاماً على الولادة، أن 61 في المئة منهن عانين من سلس البول، و22 في المئة من سلس البراز، بينما ظهرت لدى 17 في المئة أعراض هبوط أعضاء الحوض.

وتقول سوزان هاغن، أستاذة أبحاث الخدمات الصحية في جامعة غلاسكو كالدونيان في المملكة المتحدة، والباحثة الرئيسية في الدراسة، إن ما لا تظهره هذه الإحصاءات هو التأثير المدمر لهذه المشكلات في حياة النساء وعلاقاتهن وقدرتهن على العمل.

فبارنز، على سبيل المثال، كانت مصدومة نفسياً إلى درجة جعلتها غير قادرة على التفكير في إنجاب طفل آخر، كما لم تتمكن من العودة إلى العمل.

وقالت لي: "إن الضغط النفسي الناجم عن معرفتي بأنني قد أتعرض لحادثة فقدان السيطرة على التبرز في أي لحظة أمر مروع للغاية".

وفي ذلك الوقت، لم يكن الحديث عن سلس البراز أو الألم أمراً مألوفاً، وتقول بارنز: "لم نكن نتحدث عن هذه المشكلات حتى مع أقرب صديقاتنا".