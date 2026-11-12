انهيار مبنى في نيويورك.. مقتل شخصين وإصابة العشرات

خبرني - قُتل شخصان وأصيب 17 على الأقل من بينهم أطفال الأربعاء إثر انهيار مبنى مكون من ثلاثة طوابق قرب موقع بناء في نيويورك وفق ما ذكرت سلطات المدينة.

وأظهرت صور من الموقع رجال إطفاء وهم ينقبون في كومة من الأنقاض أمام ما بدا أنه عقار سكني وقد انهارت جدرانه.

وسقط المبنى داخل موقع حفر مجاور ما أدى إلى احتجاز عدد من الأشخاص وقد عمل رجال الإطفاء على تحريرهم على مدى ساعات مستعينين بطائرات مسيّرة وكلاب بوليسية مدربة ومناشير آلية.



وقالت ليليان بونسيغنور، المفوضة في إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك لصحافيين في موقع الحادثة في حي فلاتبوش في بروكلين مساء الأربعاء "لا نعلم عدد الأشخاص الذين ما زالوا في منطقة الانهيار، وستكون هذه عملية طويلة".

وأضافت أن شخصين لقيا حتفهما، دون الكشف عن عمريهما، وأن 17 آخرين أصيبوا بينهم سبعة أطفال، مشيرة إلى أن أربعة منهم في حالة حرجة.

وذكرت إدارة الإطفاء في نيويورك على "إكس" أن أكثر من 250 إطفائياً ومسعفاً توجهوا إلى موقع الحادثة، مضيفة أن سبب الانهيار ما زال قيد التحقيق.

وأشاد رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني بجهود فرق الطوارئ، مشيرا إلى أن الموقع كان يضم "حطاماً غير مستقر يصعب التعامل معه، وفجوات خطيرة تحت السطح".

وقال في مؤتمر صحافي "أريد أن أطلب من سكان نيويورك تخصيص لحظة للصلاة من أجل من رحلوا اليوم، ومن أجل جميع الذين يبكونهم".

وقال شاهد عرف عن نفسه باسم أنتوني فقط لقناة "بيكس 11 نيوز" إنه سمع أشخاصاً يصرخون، بالإضافة إلى دويّ يشبه انفجار "قنبلة" لحظة انهيار المبنى.

وقالت شاهدة أخرى تدعى ميليسا أورنا لصحيفة "نيويورك تايمز"، "بدأ المبنى يهتز ثم انهار".

وذكرت إدارة المباني في المدينة أن مفتشيها هرعوا إلى الموقع "للمساعدة في عمليات الإنقاذ وإجراء فحوص للسلامة الإنشائية للمباني المجاورة".

وقال مفوض الإدارة أحمد التيجاني إن عمال البناء كانوا يقومون بأعمال حفر وقت وقوع الانهيار، موضحاً أن المطورين حصلوا على موافقة لإنشاء مبنى مكوّن من ثلاثة طوابق في الموقع، وكانوا يسعون للحصول على تصريح لبناء مبنى مكوّن من تسعة طوابق.