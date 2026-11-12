روسيا وأوكرانيا: محادثات تبحث ترتيبات الأمن لما بعد الحرب

خبرني - اختتمت في أبوظبي المحادثات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة، الهادفة إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، بعد يومين من المفاوضات.

ورغم إعلان الجانب الأمريكي عن وجود "بعض بوادر التقدم"، لم تظهر مؤشرات على تحقيق اختراق من شأنه إنهاء الحرب المستمرة منذ نحو خمس سنوات، والتي اندلعت إثر الغزو الروسي لأوكرانيا.

ومع ذلك، أكدت موسكو وكييف أن العمل جارٍ على ترتيب عملية واسعة لتبادل أسرى الحرب، قد تنفذ قريباً.

ووصف دافيد أراخاميا، عضو فريق التفاوض الأوكراني، هذه الجولة من المحادثات، وهي الأولى منذ فبراير/شباط، بأنها "كانت واحدة من أصعب الجولات".

وقال أراخاميا: "أعتقد أن الروس جاءوا بتوجيهات صارمة للغاية، ولذلك كان من الصعب جداً إبداء مرونة في النقاشات" لكنه أضاف أنه شعر بوجود "زخم إيجابي"، داعياً إلى تنظيم جولة ثانية من المحادثات في أقرب وقت ممكن.

في المقابل، كانت تصريحات المفاوض الروسي فلاديمير ميدينسكي، ممثل الكرملين، أقل ميلاً إلى التوافق، إذ قال: "في الوقت الراهن، يعتمد الكثير على أوكرانيا، وعلى موقف الولايات المتحدة، وعلى ما إذا كانت أوروبا ستعود إلى رشدها".

وعقب المحادثات، أُعلن أن المفاوضين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب، سيتوجهان الخميس إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ثم إلى دبلن لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وتركزت محادثات أبوظبي على ما وصف بأنه "الهيكل الأمني" لأوروبا.

وبالنسبة إلى كييف، قد يشمل ذلك الحصول على ضمانات بأن حلفاءها سيهبون لمساعدتها إذا تعرضت أوكرانيا لهجوم جديد، رغم أنها ليست عضواً في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

أما موسكو، فمن المرجح أن يتضمن أي "إطار أمني" جديد قيوداً على نفوذ حلف الناتو في أوروبا الشرقية، وهي مسألة تشكل مصدر قلق رئيسياً للكرملين منذ توسع الحلف شرقاً.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال كوشنر إن الولايات المتحدة تأمل في "إنشاء إطار جديد" للأمن بين أوكرانيا وروسيا وأوروبا، من شأنه أن "يضمن سلاماً دائماً"، فيما قال ميدينسكي إن العالم بحاجة إلى نظام أمني "جديد" و"عادل".

وأضاف ميدينسكي أن هذا الإطار سيكون بمثابة "يالطا وبوتسدام جديدتين"، في إشارة إلى مؤتمري الأربعينيات اللذين رسمت خلالهما القوى الحليفة المنتصرة ملامح تقسيم أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية إلى مناطق نفوذ.

ولطالما أعربت أوكرانيا ودول أوروبية عن قلقها إزاء مدى التزام الإدارة الأمريكية الحالية بأمن أوروبا، وما تعتبره تلييناً لموقف واشنطن تجاه الكرملين.

وشارك ممثلون عن بريطانيا وحلف الناتو وعدد من دول الاتحاد الأوروبي في لقاءات بأبوظبي مع المفاوضين الأمريكيين والأوكرانيين، لكن الكرملين، الذي لا يجري الاتحاد الأوروبي اتصالات رسمية معه، قال إن وفده لم يتواصل مع أي منهم.

وأبدت موسكو استخفافاً بالمشاركة الأوروبية في المفاوضات، في حين تؤكد الدول الأوروبية منذ فترة طويلة أنها طرف أساسي في أي ترتيبات لمرحلة ما بعد الحرب في القارة.

وترى دول أوروبية عديدة، ولا سيما في أوروبا الشرقية، أن أمنها مرتبط بأمن أوكرانيا.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الأربعاء، إن الاتفاقات لا يمكن تنفيذها "إذا تعذر التوصل إلى توافق بين أعضاء حلف الناتو".

من جانبه، قال كوشنر إن الولايات المتحدة حريصة على إشراك الأوروبيين، مضيفاً أن مسألة "ضمهم إلى صيغة المفاوضات" ستكون على جدول أعمال محادثاته مع بوتين.

ويبرز خلاف آخر بشأن ما إذا كان ينبغي أن يسبق وقف إطلاق النار مناقشة الترتيبات الأمنية المستقبلية، وهو ما تريده كييف والدول الأوروبية، أم أن القتال يجب ألا يتوقف إلا بعد التوصل إلى اتفاق، وفقاً لما يصر عليه الكرملين.

وأشار كوشنر إلى أن أي اتفاق بشأن إطار أمني لمرحلة السلم يتوقف على انتهاء الحرب، لكنه أضاف أن ذلك لا يمكن أن يحدث "إلى حين التوصل إلى اتفاق بشأن الأراضي وجميع القضايا الثنائية الأخرى".

ومنذ انطلاق المحادثات العام الماضي، ظلت منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا، التي تسيطر روسيا على معظم أراضيها، إحدى العقبات الرئيسية أمام التوصل إلى تسوية.

وتريد كييف تجميد خطوط التماس الحالية للاحتفاظ بالمناطق التي لا تزال تسيطر عليها، وتؤكد أنها ضرورية لأمنها.

في المقابل، لم تتراجع موسكو عن مطالبتها أوكرانيا بالتخلي عن الأجزاء المتبقية من دونيتسك الخاضعة لسيطرتها.

وقال ميدينسكي إن "كل شبر" من الأراضي "سيعود إلى روسيا بطريقة أو بأخرى".

وأقر كوشنر بأن مسألة الأراضي لا تزال الأكثر صعوبة، فيما امتنع كيريلو بودانوف، مدير مكتب الرئيس الأوكراني وأحد المفاوضين، عن الإجابة عما إذا كانت روسيا لا تزال تطالب بانسحاب القوات الأوكرانية من المنطقة.

وفي وقت لاحق، أقر بودانوف بأن المحادثات كانت "صعبة"، مؤكداً أن أولوية أوكرانيا هي ضمان عدم تمكن روسيا من مهاجمتها مجدداً.

وقال كوشنر: "هذه الاتفاقات صعبة ومعقدة للغاية، وهذا الاتفاق تحديداً ينطوي على مشاعر قوية وتعقيدات كبيرة".

وأضاف: "الحقيقة هي أنه لا توجد ثقة حالياً بين الطرفين، وهذا أمر متوقع بعد صراع من هذا النوع".