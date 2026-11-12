حارس مقبرة الجندي المجهول يوبّخ هيغسيث.. ومسؤولي البنتاغون: بسبب الضحك

خبرني - وبّخ أحد جنود الجيش الأميركي، المكلفين بحراسة مقبرة الجندي المجهول في مقبرة أرلينغتون الوطنية، وزير الحرب بيت هيغسيث وعدداً من مسؤولي وزارة الدفاع، بعدما سُمعت ضحكاتهم خلال زيارة للموقع، الأربعاء، بمناسبة يوم المحاربين القدامى.

وذكر موقع "نيويورك بوست" New York Post، أن الواقعة حدثت عقب انتهاء هيغسيث وزوجته وعدد من مساعديه، بينهم رئيس مكتبه ريكي بوريا، من التقاط صورة جماعية أمام النصب التذكاري الذي يخلّد ذكرى الجنود الذين سقطوا في الحروب ولم تُعرف هوياتهم.



وعلى إثر سماع الضحكات، وجّه الجندي، التابع لفوج المشاة الأميركي الثالث المعروف باسم "الحرس القديم"، تحذيراً صارماً للمجموعة قائلاً: "يجب على جميع الزوار الحفاظ على أجواء الصمت والاحترام في جميع الأوقات".

ولم يتضح من بين الحاضرين كان مصدر الضحك، فيما يتولى جنود "الحرس القديم" حراسة المقبرة على مدار الساعة، ويحرصون على فرض قواعد الصمت والوقار داخل الموقع.

من جهته، أشاد المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل بتصرف الجندي، وقال إن الوزير والوزارة يقدّران تضحيات أفراد القوات المسلحة الأميركية، مؤكداً أن الجندي تصرف بصورة صحيحة ومحترمة عندما ذكّر الحاضرين بضرورة الالتزام بالوقار خلال المناسبة.

وأضاف بارنيل أن الوزارة ستواصل تكريم التضحيات التي قدمها العسكريون للحفاظ على أمن الولايات المتحدة.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد شارك في مراسم وضع إكليل من الزهور عند المقبرة في وقت سابق من المناسبة.

وتأتي الواقعة في وقت يواجه فيه هيغسيث ضغوطاً سياسية، بعد يوم واحد من تصويت الجمهوريين في مجلس النواب لصالح إحالة مواد عزله، التي تقدم بها النائب توماس ماسي، إلى اللجنة القضائية، بدلاً من المضي مباشرة في إجراءات العزل.