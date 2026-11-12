"مشادة من الجحيم".. مكالمة عاصفة بين ترمب ونتنياهو ماذا جرى بينهما ؟

خبرني - كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن وقوع مواجهة كلامية حادة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما نهاية الأسبوع الماضي، بسبب خلافات بشأن مستقبل الحرب على إيران، في ظل تباين موقفيهما من استئناف العمليات العسكرية.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” وموقع “واي نت” الإسرائيلي أن نتنياهو ضغط مرارا خلال الاتصال باتجاه استئناف الحرب، في حين تمسك ترمب بمنح المسار الدبلوماسي فرصة، والسماح للمفاوضات الجارية مع إيران بإحراز تقدم.

"مشادة صراخ من الجحيم"

ونقلت الوسيلتان عن مصادر مطلعة وصفها للمكالمة بأنها تحولت إلى مواجهة حادة وصلت إلى “مشادة صراخ من الجحيم”، في إشارة إلى حجم التوتر بين الجانبين.

في المقابل، نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي صحة هذه الرواية، واصفًا التقارير بأنها “أخبار كاذبة”. كما أكد مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى وقوع اتصال هاتفي بين الزعيمين خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكنه شدد على أنه لم تحدث أي مواجهة بينهما.

ولا يُعد هذا الخلاف الأول من نوعه بين ترامب ونتنياهو بشأن إدارة الحرب، إذ شهدت اتصالات سابقة بينهما توترات مماثلة خلال يونيو الماضي. وكان ترمب قد أبلغ صحيفة “نيويورك بوست” في وقت سابق بأنه وصف نتنياهو خلال إحدى المكالمات بأنه “مجنون بحق”.

وجاءت التقارير عن الاتصال الأخير بعد أيام من تقرير نشرته صحيفة “فاينانشال تايمز”، أفاد بأن نتنياهو كان يتصل بترمب يوميا لحثه على استئناف الحرب الشاملة على إيران.



نتنياهو متمسك بالحرب

ويتمسك نتنياهو بضرورة استئناف الضربات العسكرية الأميركية على إيران، والدفع نحو تغيير النظام في طهران، في وقت يواجه فيه مستقبله السياسي ضغوطا عقب خسارة مقاعد في الانتخابات العامة التي جرت في أكتوبر الماضي.

وقال نتنياهو، الثلاثاء، أمام الكنيست الإسرائيلي، إن تغيير النظام الإيراني هو السبيل الوحيد لإنهاء ما وصفه بـ"حكم الإرهاب" ووقف البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف: “تعمل إيران على تجديد التهديد النووي، والطريقة الوحيدة لإزالة هذا التهديد الوجودي بصورة دائمة هي إسقاط نظام إيران”.

في المقابل، يتجنب ترمب حتى الآن العودة إلى المواجهة العسكرية، مفضلا مواصلة حملة الضغط الاقتصادي على طهران لدفعها إلى تقديم تنازلات، بالتزامن مع استمرار الجهود الدبلوماسية بين واشنطن وإيران.

وخلال مقابلة مع برنامج “60 دقيقة” بثت الأحد، سُئل ترمب عن احتمال استئناف الحرب، فأجاب بأنه لا يعتقد أن هناك “أي سبب” يدعو إلى ذلك في الوقت الراهن.

وتأتي هذه الخلافات في وقت تواصل فيه إيران استهداف سفن تحاول عبور مضيق هرمز، وسط تقارير عن تصاعد الهجمات البحرية إلى مستويات غير مسبوقة خلال فترة الحرب.