6 شهداء وأكثر من 20 جريحا في قصف الاحتلال مستشفى ناصر بخان يونس

خبرني - استشهد 6 فلسطينيين، وأصيب أكثر من 20 آخرين، فجر الخميس، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مجمع ناصر الطبي غرب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طيران الاحتلال استهدف الطابق الثاني في المجمع الطبي، ما أدى إلى أضرار مادية كبيرة ودمار في قسم الجراحة بالمستشفى.

وتواصل قوات الاحتلال استهداف المنشآت الصحية والطواقم الطبية في قطاع غزة.

والأربعاء، استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون جراء تواصل الغارات الجوية والقصف وإطلاق النار من قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية ومحلية باستشهاد الشاب هاني الخضري، وإصابة آخرين، جراء استهداف طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال له أثناء تعبئته المياه على سطح منزل لعائلة الخضري، في محيط المجمع الإيطالي غرب مدينة غزة.

كما استشهد الشقيقان محمود وجميل العبسي، وأصيب عدد من الفلسطينيين، جراء قصف الاحتلال خيمة في شارع الجلاء بمدينة غزة، فيما استشهد محمد نبيل عبد اللطيف مقبل (30 عاما)، متأثرا بجروح أصيب بها في القصف ذاته.

وفي سياق متصل، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وفي شمال القطاع، أصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال في منطقة السودانية، التي تعرضت أيضا لقصف مدفعي، فيما استهدفت غارة جوية أرضا فارغة قرب محطة ياسين في منطقة الصفطاوي، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وارتفعت بذلك، حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 74,660 شهيدا، و176 ألف مصاب، منذ السابع من تشرين الأول 2023