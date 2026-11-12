ارتفاع طفيف في درجات الحرارة الخميس وأجواء باردة ليلا

خبرني - ترتفع درجات الحرارة قليلا، الخميس، لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا في مناطق البادية، وفق تقرير إدارة الأرصاد الجوية.

وخلال ساعات الليل، يكون الطقس باردا في أغلب المناطق، وباردا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 23 و10 درجات مئوية، وفي غرب عمّان بين 22 و9 درجات، وفي المرتفعات الشمالية بين 19 و7 درجات، وفي مرتفعات الشراة بين 20 و6 درجات، وفي مناطق البادية بين 24 و9 درجات، وفي السهول بين 23 و8 درجات.

وتسجل درجات الحرارة في الأغوار الشمالية 27 درجة للعظمى و12 للصغرى، وفي الأغوار الوسطى 27 و15 درجة، وفي الأغوار الجنوبية 29 و14 درجة، فيما تبلغ في البحر الميت 28 درجة للعظمى و15 للصغرى، وفي خليج العقبة 28 درجة للعظمى و16 للصغرى.

ويطرأ الجمعة ارتفاع قليل آخر في درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيف الحرارة في المرتفعات الجبلية، ومعتدلا في باقي المناطق، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة. وليلا، يكون الطقس باردا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها السبت، ويكون الطقس لطيف الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلا في باقي المناطق، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة. ويكون الطقس ليلا باردا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

الأحد، يستمر الطقس لطيف الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلا في باقي المناطق، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة. ويكون الطقس ليلا باردا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.