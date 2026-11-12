بايدن: لم أكن أعلم بإصابتي بالسرطان أثناء الرئاسة

خبرني - قال الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن إنه لم يكن يعلم بإصابته بالسرطان خلال فترة توليه الرئاسة، مشيرا إلى أنه لم يكن ليترشح لولاية ثانية في انتخابات 2024 لو تم تشخيص هذا المرض آنذاك

وقد أجرت مجلة "بيبول" مقابلة مع بايدن قبيل صدور مذكراته عن فترت ولايته في البيت الأبيض، والمقرر إطلاقها الثلاثاء المقبل

تصريحات بايدن

وقال بايدن، الذي يبلغ من العمر 83 عاما ويحتفل بعيد ميلاده الـ84 في 20 نوفمبر، إنه كان يشعر بتوعك قبل معرفة تشخيصه، لكنه لم يكن يدرك أن السبب كان السرطان.

وقال: "لو كنت أعلم أن سبب شعوري بالاعتلال يعود لإصابتي بالسرطان، لما مضيت قدما" في سباق انتخابات عام 2024.

وأضاف أنه لو علم بمرضه لكان استقال من الرئاسة، موضحا أنه لا يعتقد أن رجلا يبلغ الثمانين من العمر ويصاب بالسرطان ينبغي أن يترشح لمنصب الرئيس.

السياق الانتخابي

انتهى سباق بايدن للترشح مجددًا في 2024 بعد أداء وصف بأنه كارثي في المناظرة أمام الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، المنافس الجمهوري.

وقد علق بايدن على تلك المناظرة بأنها "لم تكن بالغة الأهمية"، بحسب ما نقلته مجلة "بيبول"

التشخيص والرد على الاتهامات

جرى تشخيص سرطان البروستات النقيلي لدى بايدن في مايو 2025، أي بعد نحو أربعة أشهر من مغادرته البيت الأبيض. وقد أعلن حينها أن المرض من النوع العدواني وأنه انتشر إلى العظام.

ورفض بايدن الاتهامات التي تقول إنه أخفى حالته الصحية أثناء رئاسته، قائلا: "لم أفعل ذلك… أعلنا للجمهور عندما اكتشفنا الأمر، حين عرفت ما الذي يحدث"، وأكد أنه لم يكن يخفي تشخيص مرضه إطلاقا.

وتأتي هذه التصريحات قبيل صدور مذكرات بايدن في 17 نوفمبر، فيما كان أعلن سابقا أنه سيقلل من عدد ظهوراته العامة للترويج للكتاب بسبب تأثير العلاج على صحته.