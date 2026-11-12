عقوبة غير مسبوقة تنتظر حارس أندورا بعد تسببه في وفاة مهاجم تينيريفي

خبرني - من المنتظر أن يكشف خلال الأسبوع الجاري عن العقوبة التي ستفرض على حارس مرمى نادي أندورا، خيسوس أوونو، على خلفية الواقعة التي تسببت في وفاة اللاعب خيسوس دي ميغيل، مهاجم تينيريفي.

وتوفي دي ميغيل عن عمر ناهز 30 عاما، متأثرا بإصابة خطيرة تعرض لها إثر اصطدام قوي مع أوونو، الذي تقدم إلى منتصف الملعب لإبعاد كرة طولية في نهاية المباراة التي جمعت بين فريقيهما يوم 3 نوفمبر الجاري بدوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم.

ووفقا لما أفاد به الصحفي إسحاق فوتو عبر برنامج "ديبورتيس كوبي تينيريفي" الإسباني، فإن الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد توصل بالفعل إلى قرار نهائي بشأن العقوبة التي سيفرضها على أوونو، لكنه آثر عدم إعلانه الأسبوع الماضي احتراما للوضع المأساوي الذي عاشته الكرة الإسبانية.

وأشار فوتو إلى أن القرار الخاص بأوونو يجب أن يعرف قبل مباراة أندورا المقررة يوم السبت المقبل في ألميريا.

وأكد الصحفي قائلا: "أبلغونا في الاتحاد أنه ما بين مساء اليوم الأربعاء وغدا الخميس قد نتعرف على هذه العقوبة".

وتتمثل العقبة الرئيسية أمام الاتحاد الإسباني في مواجهته لسيناريو غير مسبوق في تاريخ كرة القدم الإسبانية؛ إذ لا تنص اللوائح الحالية على حالة ذات عواقب مأساوية بهذا الحجم.

وشرح فوتو تعقيد القضية قائلا: "لقد قمت بدراسة قانون الانضباط بالكامل، ومن الواضح أنه لا يتضمن حالة مشابهة لتلك التي شهدتها تينيريفي قبل أيام".

وفصّل الصحفي الخيارات المتاحة ضمن قانون الانضباط في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، حيث يعاقب الاعتداء بالإيقاف ما بين 4 و12 مباراة، على الرغم من وجود حالات أخرى ترفع الحد الأقصى إلى 15 مباراة.

كما أشار فوتو إلى إمكانية اللجوء إلى المنع من ممارسة النشاط أو سحب الرخصة، غير أن هذه العقوبات تقتصر عادة على قضايا أخرى مثل التورط في المراهنات الرياضية.

إلى جانب العقوبة الاتحادية، عبر فوتو عن رأيه الشخصي بشأن مستقبل اللاعب المعني، قائلا: "بعيدا عن العقوبة، أعتقد أنه سيكون من الصعب للغاية، بل من شبه المستحيل، أن يعود هذا اللاعب للمشاركة أو لارتداء قميص أندورا مجددا"، مشيرا إلى المحنة النفسية القاسية التي يمر بها، وإلى ردة الفعل المحتملة التي قد يواجهها في الملاعب.

وقد يفتح هذا الحادث المأساوي باب النقاش حول ضرورة تعديل لوائح الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

ورغم أن فوتو يستبعد أن تصل القوانين إلى حد التنصيص صراحة على واقعة بهذه القسوة، فإنه ذكر بأن "اللوائح تراجع عاما بعد عام، ومن الوارد أن يكون هناك بند ما يمكن تشديده".

وشدد الصحفي على أن عقوبة الإيقاف لـ12 مباراة تعادل عمليا الغياب عن الملاعب لنحو أربعة أشهر.