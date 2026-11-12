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6 شهداء جراء قصف الاحتلال مجمع ناصر الطبي

  • 12 نوفمبر 2026
  • 03:51
6 شهداء جراء قصف الاحتلال مجمع ناصر الطبي

خبرني  - ارتفعت حصيلة شهداء القصف الصهيوني الذي استهدف مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة إلى 6 قتلى بينهم طبيب وعشرات الجرحى، بحسب مصادر طبية فلسطينية.

وقال الدفاع المدني بغزة أنه تم انتشال 5 شهداء وإجلاء أكثر من 25 مصابا إثر قصف إسرائيلي استهدف مبنى في مجمع ناصر الطبي بخان يونس.

وقال مدير مستشفى ناصر إن الاستهداف جاء بشكل عامودي، ما تسبب في دمار كبير في قسمي العناية والجراحة (الرجال والنساء).

وأعلن الدفاع المدني أن القصف استهدف "مبنى الياسين" داخل مجمع ناصر، وأن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل إن الاستهداف جرى في ساعات متأخرة من الليل، وطال الطابق الثاني من المجمع الطبي الرئيسي الذي لحقت به أضرار كبيرة، طالت قسم العناية وأقسام جراحة النساء والرجال والباطنة، وانتشرت حالة هلع بين المرضى.

وذكرت مصادر فلسطينية أن من بين الشهداء شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويعد مجمع ناصر وجهة رئيسية لعلاج الحالات الحرجة القادمة من مختلف مناطق خان يونس والمناطق المجاورة.

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