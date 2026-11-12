مشاري العفاسي يثير الجدل بسؤال حول التبرعات إلى غزة

خبرني - أثارت تغريدة للقارئ الكويتي الشيخ مشاري راشد العفاسي جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تساؤله عن مصير التبرعات التي جُمعت لصالح قطاع غزة، في ظل استمرار المأساة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع.

وكتب العفاسي في تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة «إكس»: «المأساة المستمرة في غزة تطرح سؤالاً مستحقاً: أين ذهبت التبرعات؟ من حق المتبرعين والمنكوبين أن يجدوا جواباً واضحاً».

من نصرة أهل #غزة أن نسأل عن مصير التبرعات التي جُمعت باسمهم، بعد الاتهمات لجهات بتحويلها إلى استثمارات خارج فلسطين! نتضامن معهم من منطلق أخوة الإسلام، لا من ولاء #حزبي. ونفرق بين أهل غزة الشرفاء الذين فتكت بهم آلة الحرب #الإسرائيلية، وبين حركة #حماس المتحالفة مع عدونا #إيران، والتي وصف القيادي فيها خالد مشعل خسائر غزة بأنها خسائر تكتيكية ! نصرة المظلوم لا تعني تأييد الحركة، وانتقاد الحركة لا يعني التخلي عن المظلوم. — مشاري العفاسي (@Alafasy) November 11, 2026

وعاد العفاسي في تغريدة أخرى إلى تناول الموضوع، قائلا إن سؤال «أين ذهبت التبرعات؟» يرعب البعض، متهما منتقديه بالابتعاد عن الإجابة والرد باتهامات وإلزامات، مضيفا أن الضحية هم أهل القطاع.

هذا أصل السؤال بكل بساطة: حماس نفسها هي من اتهمت جهات بسرقة التبرعات التي جُمعت باسم غزة. والشتم ليس جواباً عن مصير الأموال. فكيف صار السؤال إساءة، وصار السائل هو المتهم؟ السارق أولى بالمحاسبة من السائل. — مشاري العفاسي (@Alafasy) November 11, 2026

وفي وقت أثارت فيه التغريدة تفاعلا واسعا بين مؤيدين ومعارضين لموقف العفاسي، جاءت تصريحاته بينما يعيش أهالي القطاع ظروفا إنسانية بالغة الصعوبة، مع غرق آلاف الخيام بمياه الأمطار، وتحول مخيمات النزوح إلى برك من المياه والوحل، في ظل تهالك الخيام وافتقارها إلى أبسط مقومات الحماية من برد الشتاء.

وتتزامن هذه المعاناة مع استمرار القيود الإسرائيلية على إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، إذ تؤكد تقارير أممية أن الاحتلال يعرقل دخول شحنات إغاثية ومواد أساسية، ويرفض إدخال مستلزمات تحتاجها المنظمات الإنسانية، ما يفاقم الأزمة الإنسانية ويحد من قدرتها على الاستجابة لاحتياجات السكان.